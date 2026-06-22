„Věděla jsem, kdo to je“: Odhalení Ester Expósito o Kylianu Mbappém zaujalo fanoušky

Julia P.
@ester_exposito / Instagram

Ester Expósito, oceněná na televizním festivalu v Monte Carlu, poskytla rozhovor, v němž jedno konkrétní odhalení upoutalo pozornost všech. Když se média Legend zeptaly na Kyliana Mbappého, jehož jméno je s jejím jménem spojováno posledních několik měsíců, španělská herečka pronesla krátkou větu – „Věděla jsem, kdo to je“ – která okamžitě zaujala její fanoušky.

Stručná zmínka o Kylianu Mbappém

Od začátku roku je jméno Ester Expósito pravidelně spojováno se jménem francouzského fotbalisty, přičemž obě byly několikrát viděny společně. Ani jedna z nich se však k povaze tohoto spojení veřejně nevyjádřila. Ester Expósito se k tématu vyjádřila jen krátce a pouze přiznala, že ho ví – což je vzhledem k celosvětové slávě této sportovkyně samozřejmost. Ester Expósito také zopakovala, že si přeje chránit své soukromí, a uvedla, že si nepřeje, aby tato mediální pozornost zastínila její kariéru.

"O fotbale nevím nic."

Kromě této narážky to byl především její vztah k fotbalu, který na mě zanechal trvalý dojem. „O fotbale nevím nic! Na stadionu jsem byla v životě jen párkrát. Doma se nikdo nedíval na zápasy v televizi,“ přiznala deníku Le Parisien . A to navzdory nadšení, které kolem tohoto sportu ve Španělsku panuje: „I když je Španělsko skvělá fotbalová země, já tuto kulturu nemám,“ vysvětlila.

Paradox s jeho novým filmem

Toto přiznání je o to „lahodnější“, že přichází v určitém okamžiku její kariéry. Ester Expósito právě dokončila natáčení filmu „Baton“, svého prvního anglicky mluveného filmu, který se natáčel ve Spojených státech a jehož děj se točí kolem fotbalisty. „Je to svět, který objevuji, a v tomto filmu se všechno děje najednou. Takže mě to začíná zajímat,“ vysvětluje, pobavená touto náhodou.

Herečka na vzestupu

V Monte Carlu získala Ester Expósito Zlatou nymfu pro nejlepšího mezinárodního nováčka, odměnu za svou již tak působivou kariéru. K mezinárodní slávě ji katapultoval seriál „Elite“ v roce 2018, když jí bylo pouhých 18 let, a od té doby se pustila do řady projektů, aby se vyhnula stereotypnímu obsazení. Brzy ji uvidíme v thrilleru „Enfrentados: Marfil“ a také ve filmu „Dante“, který měl nedávno premiéru na filmovém festivalu Tribeca.

Mezi umírněnými odhaleními o svém soukromém životě a upřímným přiznáním nedostatku fotbalových znalostí Ester Expósito potvrzuje svou diskrétní povahu a je odhodlána soustředit se na svou kariéru. Jedna věc je jistá: španělská herečka a modelka se svými mezinárodními projekty bude i nadále dostávat do titulků novin, v první řadě díky svému talentu.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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