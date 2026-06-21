V plážovém oblečení Elizabeth Hurley signalizuje návrat letního trendu

Britská herečka, modelka a producentka Elizabeth Hurley sdílela na Instagramu plážový outfit, který připomíná velmi praktický letní trend: sukni – neboli sarong – nošenou přes dvoudílný top.
Plážová sukně, letní trend
Na fotografii pózuje Elizabeth Hurley zády opřená o zeď před několika palmami v květináčích. Přes svůj černý plážový outfit má na sobě lehké, splývavé kalhoty, zavázané v pase a s vysokým rozparkem po stranách, které vytvářejí iluzi zavinovací sukně. Vzdušný a elegantní efekt promění jednoduchý plážový outfit ve skutečně stylový outfit. Tento kousek, určený k nošení přes dvoudílné plavky, se jistě stane jedním z must-have kousků sezóny.
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Kus nesoucí jeho vlastní značku
Tato volba nebyla náhodná. Oblečení Elizabeth Hurley ve skutečnosti pochází z její vlastní značky plážového oblečení, kterou spustil zhruba před dvaceti lety. Elizabeth Hurley, návrhářka a zároveň múza, pravidelně zveřejňuje své výtvory na svém instagramovém účtu, čímž potvrzuje své postavení přední osobnosti plážové módy. Svůj podnikatelský klobouk nosí se stejnou přirozenou lehkostí jako při svých vystoupeních na červeném koberci.
Tímto outfitem Elizabeth Hurley opět dokazuje, že zvládla pravidla letní módy. Návratem sukně nošené přes bikiny signalizuje návrat trendu, který je stejně elegantní jako praktický. Jistě inspiruje dovolenkářky hledající nápady na letní outfity.