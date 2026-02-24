„Ten tvar je zvláštní“: Sošné šaty této americké herečky jsou kontroverzní

Americká herečka Chase Infiniti nedávno na udílení cen BAFTA 2026 způsobila senzaci sošnými šaty, jejichž tvar fascinoval stejně jako matal, až do té míry, že někteří diváci usoudili, že „je to zvláštní tvar“.
Sošné šaty zamrzlé uprostřed víru
Na letošní udílení cen BAFTA se Chase Infiniti dostavila v zakázkové kreaci od Louis Vuitton, kterou navrhla ve spolupráci s jejími stylisty Wayman + Micah. Šaty v tmavě vínové barvě obepínaly její poprsí a poté se rozevřely do přehnaně dlouhá trumpetová sukně, čímž vytvářely zvlněný objem, který budil dojem, jako by látka ztuhla uprostřed tance.
Lem těchto šatů, popisovaný jako „zachycený v pohybu uprostřed víru“, připomínal tuhou vlnu nebo tvarovanou korunu, což se velmi lišilo od obvyklých splývavých siluet červeného koberce. Svými čistými, téměř architektonickými liniemi silueta evokovala jak haute couture, tak současné umění.
Vzhled, který byl uznávaný… ale zdaleka není všeobecně milovaný.
V módním tisku byl tento look oslavován jako jeden z nejvýraznějších na červeném koberci cen BAFTA v roce 2026 a často uváděn jako jeden z nejpamátnějších večera. Reakce veřejnosti však byly smíšené: zatímco mnozí tleskali odvážnosti a efektu „sošných šatů“, jiní shledali siluetu znepokojivou a věřili, že střih spodního dílu „má zvláštní tvar“ a poněkud narušuje harmonii těla.
Tento efekt sukně zamrzlé v pohybu, koncipovaný jako dynamická iluze, vyvolal rozpory: pro některé je to brilantní a umělecký nápad; jiným se objem zdá příliš rigidní, vizuálně téměř nepohodlný. Tato polarizace je typická pro vysoce konceptuální outfity, které vyvolávají buď „miluji to“ , nebo „nechápu to“.
Chase Infiniti, nová módní posedlost červeným kobercem
I když šaty mohou být předmětem debaty, jedna věc je jasná: Chase Infiniti se etablovala jako jeden z módních objevů sezóny. Díky opakovaným spolupracím s Louis Vuitton a práci svých stylistů Wayman + Micah herečka konzistentně přináší strukturované, výrazné a pečlivě propracované siluety, až do té míry, že je nyní na červeném koberci oslavována jako opravdová „it girl“.
V tomto kontextu jsou tyto šaty, jejichž linie někteří považují za „zvláštní“, součástí promyšlené strategie: učinit z každého vystoupení nezapomenutelný okamžik, i kdyby to znamenalo zpochybnění konvencí. A na červeném koberci, často plném šatů typu „už jsem to zažil/a“, je to právě toto riskování, co je odlišuje.