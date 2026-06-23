„Nevypadá na 45“: Paris Hilton ohromila v pudrově růžových šatech

Americká podnikatelka Paris Hilton sdílela sérii fotografií v naprosto třpytivém pudrově růžovém outfitu. Její vzhled okouzlil její sledující, z nichž mnozí chválili její nadčasový styl.
Třpytivý pudrově růžový vzhled
Pro tuto sérii fotografií pořízených na střeše s výhledem na Los Angeles měla Paris Hilton na sobě pudrově růžový outfit z korálkového a třpytivého úpletu. Outfit s rozparkem na nohavicích byl ozdoben reliéfními flitrovými květinami, ladícím náhrdelníkem a dlouhými třpytivými rukavicemi. Co se týče doplňků, zvolila své typické sluneční brýle s motýlím vzorem osazené růžovými kamínky a kabelku zdobenou krystaly ve stejném odstínu. Růžový look od hlavy až k patě, věrný jejímu charakteristickému stylu.
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Estetika věrná sama sobě
Důvodem, proč byl tento vzhled tak populární, je to, že dokonale ztělesňuje styl, který Paris Hilton proslavil. Od začátku roku 2000 si Paris Hilton pěstuje estetiku „princezny“, v níž kombinuje cukrově růžovou, třpytky a neomlouvanou sofistikovanost. Je to vizuální podpis, kterého se nikdy nezřekla a který nyní inspiruje celou generaci nostalgickou po vzhledu „Y2K“.
Fanoušci zvítězili
Není divu, že příspěvek vyvolal záplavu komplimentů. Kromě obdivných poznámek o jejím vzhledu mnoho uživatelů internetu chválilo její konzistenci. „Miluji, že se nikdy nezměnila,“ psal jeden z komentářů, který odkazoval na styl, který si v průběhu let zůstal věrný.
Jiné komentáře se však zaměřovaly na její věk, s poznámkami jako: „Nevypadá na 45.“ I když tyto zprávy mohou být dobře míněné, jsou založeny na problematické myšlence. Pod rouškou komplimentu snižují ženy na jejich věk a udržují představu, že být vnímána jako „mladá“ zůstává nejvyšší formou uznání. Pro mnohé je však právě tato lpění na vlastní identitě „tím, co ji dělá tak okouzlující“, mnohem více než její údajná schopnost vypadat „mladší než její věk“.
Paris Hilton se nejen prosadila jako skutečná podnikatelka. Jako průkopnice mezi influencerkami si vybudovala impérium zahrnující vše od parfémů až po média, a to vše při zachování okouzlující image, která ji proslavila. Tento úspěch dokazuje, že je mnohem víc než jen „popová ikona“.