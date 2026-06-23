Penélope Cruz v 52 letech přitahuje pozornost novým účesem.

Španělská herečka Penélope Cruz odhalila svůj nejkratší sestřih vlasů za poslední roky a výsledek nezůstal bez povšimnutí. Tento nový střih, přezdívaný „boyfriend bob“, potvrzuje její zálibu v bobových účesech a zároveň dodává jejímu image rozhodně uvolněný nádech.
Pohodový bob účes typu „boyfriend“
O změnu a fotografie se podělil na Instagramu celebritní kadeřník Dimitris Giannetos. Střih, který byl proveden v Los Angeles, nyní sahá až k ramenům a je tak pro Penélope Cruz nejkratším účesem za dlouhou dobu. Stylista zůstává věrný trendu „boyfriend bob“ a zvolil záměrně „nenáročný“ vzhled, který popisuje jako styling „den poté“: lehce rozcuchaný a sčesaný na stranu, bez jakéhokoli kartáčování. Dlouhá ofina sčesaná na stranu rámuje obličej a dotváří tento přirozený vzhled.
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Střih inspirovaný jejím vzhledem
Pro tuto proměnu se kadeřnice inspirovala klíčovým kouskem hereččina outfitu: vícebarevným tvídovým sakem, které kombinovalo fuchsiově růžovou, fialovou a tmavě modrou. Penélope Cruz ho měla rozepnuté přes bílou košili, ozdobené zlatými knoflíky, náušnicemi ve tvaru hvězdy a několika náhrdelníky se zlatými přívěsky. Pro líčení zvolila kouřově švestkové oční stíny a nádech duhově fialové na lícních kostech a rtech, což jí dodalo zářivý, letní vzhled.
Vrchol „Bobovy éry“
Tento střih vlasů představuje novou fázi vlasové transformace, kterou herečka zahájila začátkem tohoto roku. V lednu, během přehlídky na pařížském týdnu módy, vyměnila své dlouhé hnědé vlasy za dlouhý, objemný mikádo. Během jara Penélope Cruz zesvětlila barvu vlasů přidáním blond melíru. S tímto novým mikádem má nejkratší střih od té doby, co ho měla na Met Gala v roce 2024.
Herečka s neustále se vyvíjejícím stylem
Penélope Cruz, která se proslavila ve filmech jako „Vicky Cristina Barcelona“, „Volver“ a „Piráti z Karibiku“, je také známá svými módními a kosmetickými volbami. S každým vystoupením dokazuje, že dokáže kombinovat eleganci a odvážnost a nikdy se nespokojí se statickým image.
S tímto uvolněným boyfriend bob se Penélope Cruz podařilo znovu zrekonstruovat vzhled. Spojuje módní inspiraci s letním stylem a připomíná nám, že jednoduchý střih vlasů může stačit k oživení vzhledu. Není divu, že jistě přitáhne pozornost.