Alabama Barker předvádí své křivky v korzetu, který vyvolává reakce

Hudebníčka Alabama Barker, dcera Travise Barkera a Shanny Moakler, se nedávno na sociálních sítích podělila o hojně diskutovaný příspěvek, v němž odhalila outfit, jehož středem je černý korzet. Tento typ oděvu, který kombinuje inspiraci krajkou se strukturovanou siluetou, zapadá do estetiky, kterou již nyní široce zpopularizovaly současné módní trendy, kde se hranice mezi spodním prádlem a outfity na cesty stále více stírají.
Černý korzet, někde mezi průhledností a strukturou
Hlavním prvkem je přiléhavý černý korzet, kombinující viditelné kostice a panely. Tato konstrukce zdůrazňuje siluetu Alabamy Barker a zároveň hraje na kontrasty mezi oporou a vizuální lehkostí. Tento typ korzetu, často inspirovaný krajkou, je zde znovu použit pro večerní outfit a odráží specifický styl.
Aby Alabama Barker tento vzhled doplnila, zkombinovala svůj korzet s černými punčocháčmi a kozačkami po kolena, čímž podtrhla temnější, lehce grunge estetiku. Tato stylistická volba zdůrazňuje celkový vizuální efekt.
Silné reakce na sociálních sítích
Příspěvek Alabamy Barkerové se rychle rozšířil po internetu a vyvolal řadu reakcí. Někteří uživatelé internetu chválili vzhled jako „odvážný a trendy“, zatímco jiní komentovali spíše „velmi odhalující povahu outfitu“.
Jak už u tohoto typu siluety bývá, hranice mezi stylistickým obdivem a debatou o stylu bohužel zůstává velmi tenká. Pro připomenutí, ženská těla a vzhled by neměly být předmětem debaty: každý se obléká, jak chce, aniž by to ospravedlňovalo jeho vzhled.
S tímto černým korzetem se Alabama Barker hlásí k moderní módní estetice. Tento vzhled opět ilustruje vliv sociálních médií na formování současných trendů.