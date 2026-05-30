V historickém okamžiku Hollywoodu způsobila Miley Cyrus senzaci v sošně vypadajících šatech.

Léa Michel
Screenshot Miley Cyrus - « Flowers (Official Video) » / YouTube

Je to okamžik zapsaný v historii Hollywoodu. Americká zpěvačka, skladatelka, hudebnice, producentka a herečka Miley Cyrus, poctěná vlastní hvězdou na Chodníku slávy, zanechala trvalý dojem v sošně vypadajících šatech.

Hvězda na hollywoodském chodníku slávy

22. května 2026 se Miley Cyrus dočkala velké pocty: 2 845. hvězdy na hollywoodském Chodníku slávy v kategorii hudby. Vychutnala si tento velmi symbolický okamžik, který oceňuje její kariéru trvající téměř dvě desetiletí a její trvalý vliv na populární kulturu.

Archivní šaty se sochařským efektem

Miley Cyrus pro tuto příležitost zvolila výrazný módní kousek: černé šaty od Atelier Versace z archivu módního domu, model z kolekce podzim 2015, který již před více než deseti lety viděla na německo-americké modelce, moderátorce a herečce Heidi Klum na galavečeru amfAR.

Přiléhavé šaty si hrály s průhledností, vyznačovaly se výstřihem na ramínka, prolamovanými panely a pavučinovou krajkou, umělecky umístěnou na strategických místech. Sošný efekt, věrný rockově chic estetice Miley Cyrus.

Minimalistická krása a dojemná řeč

Aby se její šaty dostaly do centra pozornosti, Miley Cyrus zvolila minimalistický beauty look: uhlazené blond vlasy, kouřové oči, tělová rtěnka a decentní šperky. Kromě stylu její projev rezonoval s publikem. „To, co dělá tuto hvězdu tak výjimečnou, je to, že představuje nahromadění oddanosti,“ svěřila se a popsala okamžik jako „divoký, zábavný a báječný“. Obklopovala ji její snoubenec Maxx Morando, matka Tish a sestra Brandi.

Od Hannah Montany k popové ikoně

Toto ocenění je skutečně korunou mimořádné cesty. Miley Cyrus, objevená ve 13 letech v Disneyho seriálu "Hannah Montana", si po skončení seriálu v roce 2011 vybudovala sólovou hudební kariéru. Od té doby vydala devět studiových alb a získala tři ceny Grammy.

Získáním své hvězdy proměnila Miley Cyrus milník v kariéře ve skutečné stylové prohlášení a potvrdila, že je jednou z nejodvážnějších umělkyň své generace.

