Bruna Marquezine zvolila pro své nejnovější focení plážový look.

Bruna Marquezine se svým stylem opět dostává na titulní stránky novin. Brazilská herečka byla vyfotografována na pláži v Rio de Janeiru po boku svého partnera, kanadského zpěváka a skladatele Shawna Mendese, v plážovém outfitu, který okamžitě rozpoutal pozornost na sociálních sítích.
Den na pláži v São Conrado
Právě na slavné pláži São Conrado v Rio de Janeiru si Bruna Marquezine užila den u moře se svým partnerem, kanadským zpěvákem Shawnem Mendesem. Fotografie, které online sdílela fotografická agentura BackGrid USA, ukazují pár viditelně uvolněný, jak si v dokonalém prostředí užívá chvilku intimity.
Tyrkysově modré dvoudílné plážové plavky s hlubokým výstřihem
Pro tento slunečný výlet zvolila Bruna Marquezine dvoudílné plážové plavky v obzvláště zářivém tyrkysovém odstínu. Horní díl s hlubokým výstřihem byl zkombinován s odpovídajícími spodními díly, čímž vznikl monochromatický vzhled. Tato volba odstínu, někde mezi modrou a mořskou zelenou, zdůrazňuje brazilské světlo a kontrastuje s obvyklou černobílou plážovou atmosférou. Svěží a slunečná barva, která se dokonale hodí k letní atmosféře.
Minimalistický krásný vzhled
Co se týče krásy, Bruna Marquezine zvolila přirozený vzhled. Herečka měla minimum make-upu, který se dokonale hodil ke dni strávenému na slunci a ve vodě. Její krátké vlasy, nyní upravené do jemných vln, byly ponechány přirozené, pro záměrně uvolněný dojem. Tento decentní přístup, na hony vzdálený od uhlazeného vzhledu, který někdy nosí na oficiálních vystoupeních, ilustruje další aspekt její osobnosti: osobnost mladé ženy, která se cítí pohodlně ve své kůži a nepotřebuje k záři žádné umělé prvky.
Zlatý přívěsek pro dotvoření vzhledu
Bruna Marquezine svůj outfit doplnila jediným, pečlivě zvoleným doplňkem: jemným náhrdelníkem se zlatým přívěskem. Tento decentní detail dodává celkovému vzhledu nádech elegance, aniž by narušoval jeho jednoduchost. V plážovém prostředí, kde se šperky často přehlížejí, tento malý zlatý akcent vyniká jako stylistický prvek. Tento minimalistický přístup dokazuje, že k tomu, abyste vypadali co nejlépe, nemusíte doplňky přehánět.
os haters que me perdoem mas a Bruna Marquezine ta um ABSURDO nessas photos de hoje pic.twitter.com/ZKWi0n6wk7
— ☙ (@layzhis) 10. června 2026
Přátelský výlet se Shawnem Mendesem
Kromě jejich stylu to byla zejména atmosféra okamžiku, která upoutala pozornost. Na fotografiích sdílených online jsou Bruna Marquezine a Shawn Mendes viditelně blízcí, drží se za ruce a vyměňují si úsměvy během procházky. Tato otevřená náklonnost potvrzuje milostný příběh, který se zdá rozkvétat mimo obvyklé mediální šílenství. Kulisa Rio de Janeira se zlatavým světlem a uvolněnou atmosférou také poskytla perfektní kulisu pro tento romantický výlet.
Nadšené reakce na sociálních sítích
Fotografie rychle vyvolaly vlnu komentářů na sociálních sítích. Pod příspěvky, které sdílely fotografie, zaplavili fanoušci herečky sekci komentářů obdivnými zprávami. „Bruna má úžasné tělo,“ napsal jeden uživatel, zatímco jiný jednoduše uvedl: „Bruna je tak krásná.“ Tyto nadšené reakce ukazují silnou náklonnost, kterou její komunita k herečce chová, a kterou lidé sledují stejně tak kvůli její filmové kariéře jako kvůli jejímu stylu na sociálních sítích. Popularita, která zůstává nezmenšená sezónu za sezónou.
S modrozeleným outfitem, decentním náhrdelníkem a minimalistickým líčením dosahuje Bruna Marquezine plážového vzhledu, který je zároveň rafinovaný a zářivý. Po boku svého partnera Shawna Mendese brazilská herečka opět potvrzuje svou schopnost proměnit i ty nejmenší každodenní okamžiky v úchvatné snímky.