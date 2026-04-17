Sandra Bullock se svým prvním videem velmi výrazně objevila na Instagramu.

Léa Michel
Screen Sandra Bullock dans « L'Amour à tout prix »

Německo-americká herečka, producentka, režisérka a scenáristka Sandra Bullock se právě velkolepě prosadila na sociálních sítích. Pro svůj velký debut si zvolila Instagram a její video si již získalo jak její fanoušky, tak i její slavné kolegy.

Video, které spojuje humor a nostalgii

Ve svém prvním příspěvku Sandra Bullock hravě mixovala margaritu a ukazovala na mixér, jako by ho magicky ovládala. Popisek zněl „Půlnoc někde…“ , což byl hravý odkaz na její kultovní klasiku „Praktická magie“, která měla premiéru v roce 1998 a v níž si zahrála po boku australsko-americké herečky, producentky a režisérky Nicole Kidman. Tato krátká zpráva není náhodná: obě herečky nedávno potvrdily svůj návrat v pokračování filmu, jehož premiéra je naplánována na 11. září.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Sandra Bullock (@sandrabullock)

Hvězda, kterou Hollywood přivítal s otevřenou náručí

Tento příchod na Instagram rychle rozpoutal internet. Nicole Kidman byla mezi prvními, kdo svou kolegyni pozdravil, a slíbil, že se s ní „kdykoli“ podělí o „margarity“. Americká herečka, režisérka a producentka Jennifer Aniston, americká herečka, producentka a podnikatelka Reese Witherspoon a americká herečka Sarah Paulson také reagovaly nadšeně a každá z nich zveřejnila láskyplné zprávy na oslavu příchodu své kamarádky na platformu.

Zdá se, že Sandra Bullock se k této nové digitální fázi blíží s lehkostí a humorem. Po desetiletích v centru pozornosti se pouští do světa sociálních médií s tím, co se zdá být její charakteristickou autenticitou. Její první příspěvek, v němž mísí filmovou nostalgii s nakažlivým humorem, udává tón: vřelá a zářivá přítomnost slibuje potěšit její rostoucí komunitu.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Article suivant
LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

