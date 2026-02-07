Search here...

Chappell Roan vysvětluje, proč už nechce být nazývána svým rodným jménem.

Léa Michel
@chappellroan/Instagram

Chappell Roan, popová senzace roku 2024, kategoricky odmítá být nazývána svým rodným jménem Kayleigh Rose Amstutz. Americká zpěvačka a skladatelka z Missouri přijala své umělecké jméno před 10 lety z hluboce osobních a ochranných důvodů.

Dojemná pocta jeho zesnulému dědečkovi

Chappell Roan je pojmenována podle dojemného rodinného příběhu. „Chappell“ vzdává hold svému dědečkovi Dennisu K. Chappellovi, který zemřel v roce 2016 na rakovinu mozku. Před jeho smrtí mu slíbila, že toto jméno bude používat na jeho počest. „Roan“ pochází z oblíbené písně jejího dědečka „The Strawberry Roan“, staré westernové melodie o růžovém koni. Toto sentimentální umělecké jméno dokonale odpovídá její osobnosti inspirované drag style.

Naprostý odklon od jeho rodného jména

V rozhovoru pro Cherwell Chappell Roan prozradila, že se s „Kayleigh“ nikdy necítila spojená. Jméno jí příliš evokuje malou holčičku ze Středozápadu, kterou kdysi byla, ne okázalou superstar, kterou se stala. Její persona „Chappell Roan“ je samostatným uměleckým výtvorem, téměř drag queen sama o sobě. V roce 2024 to svým fanouškům jasně dala najevo: „Neříkejte mi Kayleigh. Část mě je vyhrazena pro můj umělecký projekt a pro vás všechny. Další část je jen pro mě a nechci, aby mi ji někdo bral.“

Bariéra proti „dravým“ fanouškům

Chappell Roanův raketový vzestup ke slávě – poháněný hity jako „Good Luck, Babe!“ a jejím nezapomenutelným vystoupením na Grammy 2025 v šatech od Thierryho Muglera – zesílil její úzkosti. Tváří v tvář příliš dotěrným fanouškům, kteří překračovali hranice, si stanovila přísná pravidla:

  • Chappell Roan = veřejná persona, přístupná všem.
  • Kayleigh Rose Amstutz = soukromý život, vyhrazený pro rodinu a blízké přátele.

Tato hranice je nezbytná pro zachování duševního zdraví ve světě, kde sláva přitahuje obsedantní a „dravé“ chování.

Od Kayleigh k Chappell: úspěšné znovuzrození

Její odmítnutí být nazývána Kayleigh jde nad rámec prostého uměleckého rozmaru. Je to znovuzrození: odchod z Missouri do Los Angeles, opuštění jména, které jí nesedělo, a přijetí okázalé identity, která jí vynesla několik nominací na Grammy. Chappell Roan není jen jméno: je to manifest. Ztělesňuje drag kulturu, popovou drzost a nezávislost tváří v tvář nelítostnému popovému průmyslu.

Její nedávný triumf – navzdory kritice jejích šatů na Grammy – dokazuje, že tato volba byla správná. Kategorickým odmítnutím „Kayleigh“ Chappell Roan nejen chrání své soukromí, ale také oslavuje památku svého dědečka a svou uměleckou identitu. V době, kdy jsou hvězdy neúprosně pronásledovány, je její poselství jasné: respektovat vlastní hranice znamená respektovat umělce.

Stručně řečeno, Chappell Roan není jen umělecké jméno. Je to prohlášení o nezávislosti, rodinná pocta a štít proti hyperviditelnosti. Volba, která ji ironicky dělá ještě ikoničtější.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
