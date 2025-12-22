Search here...

Ve sportovní sukni a lodičkách Rihanna stále fascinuje stejně jako dřív.

Rihanna to znovu dokázala na nedávné večeři v Los Angeles: jednoduchá sportovní sukně se v kombinaci s podpatky může stát ultra okouzlujícím kouskem. Zpěvačka a podnikatelka nadále fascinuje tím, že s naprostou svobodou znovuobjevuje sportovní oblečení.

Dokonale vyvážený sportovní a elegantní vzhled

Když byla Rihanna spatřena v ulicích Los Angeles, měla na sobě dlouhou černou atletickou sukni s kontrastními pruhy připomínajícími běžeckou dráhu. Tento kousek, který se na papíře mohl zdát velmi ležérní, okamžitě získal na sofistikovanosti díky páru lodiček s špičatou špičkou a potiskem pythonu.

Navrch Rihanna zvolila útulný, ale zároveň moderní kousek: fleecovou mikinu na zip ve stylu Miu Miu s kostkovaným vzorem, převzatou ze světa outdooru a gorpcore, kterou znovu využila. Výsledkem je outfit někde mezi outfitem ze stadionu a lookem z červeného koberce, který se nosí s odzbrojující lehkostí.

Detail, který dělá ten rozdíl: doplňky a přístup

Jako vždy u Rihanny hrají klíčovou roli doplňky. Výrazná červená rtěnka dodala nádech starého Hollywoodu, zatímco vrstvený náhrdelník inspirovaný rokem 2000 vnesl do tohoto velmi moderního vzhledu dávku nostalgie po roce 2000. Potisk pythonu ohlašuje nejžhavější trend sezóny, zatímco sportovní sukně udržuje siluetu pevně v trendu. Kromě samotných kousků je to její sebevědomý postoj, který tento outfit skutečně proměňuje v módní moment.

Rihannin charakteristický rys: porušování pravidel bez váhání

Tímto lookem Rihanna potvrzuje to, co už dělá s cargo kalhotami, tepláky a motorkářskými bundami: bere kousky z té nejležérnější skříně a povyšuje je na status módního prohlášení tím, že je kombinuje s ultra-glamour kousky. Sportovní sukně + lodičky, tepláky + tutu sukénka, roztrhané džíny + elegantní derby… nic není tabu, pokud do toho vnese odvahu a soudržnost.

Ponaučení je jasné: to, co je podmanivé, není jen outfit, ale tento způsob odmítnutí zažitých pravidel. Ve sportovní sukni a lodičkách nám Rihanna připomíná, že úspěšný vzhled je stejně tak o kreativitě jako o svobodě oblékat se přesně tak, jak chcete.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
