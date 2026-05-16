V romantických pastelových šatech Sabrina Carpenter přitahuje všechny pohledy

Americká zpěvačka a skladatelka Sabrina Carpenter se na přehlídce Dior Cruise 2027, která se konala v galerii LACMA v Los Angeles, objevila výrazně. V pastelově žlutých šatech s vyšívanými květinovými motivy, které doplnily sladěnými lodičkami a bílou mašlí ve vlasech, vytvořila jeden z nejdiskutovanějších lodičků večera. Rozhodně romantický vzhled, dokonale v souladu se současným trendem „máslově žluté“.
Šaty přímo z přehlídkového molu
Pro tento velmi očekávaný výstup zvolila Sabrina Carpenter kousek přímo z kolekce Cruise 2027, která byla představena ještě ten samý večer. Průsvitné šaty ve velmi jemném odstínu „svěžího másla“ si hrály s jemnými záhyby a decentními bílými akcenty. Charakteristickým detailem? Impozantní květiny zdobily lem šatů, které celému vzhledu dodávaly téměř sochařský rozměr.
Doplňky, pečlivě promyšlené do nejmenšího detailu, tuto romantickou estetiku dále podtrhovaly. Sabrina Carpenter nesla malou kabelku ve stejném máslovém odstínu, rovněž zdobenou květinovou výšivkou, a ve vlasech jemnou bílou krajkovou mašli.
Návrat lodiček s motýlky
Další hvězdou outfitu jsou boty. Sabrina Carpenter zvolila lodičky s řemínkem na zádech, které francouzský módní dům uvedl na trh od doby, kdy se Jonathan Anderson ujal funkce kreativního ředitele. Tyto lodičky, poprvé představené na přehlídce jaro 2026, hrdě zdůrazňují svůj charakteristický styl: podrážka ve tvaru D – na jedné straně zakřivená a na druhé špičatá – přední pásek zdobený velkou mašlí s nápisem Dior, zadní pásek a zužující se podpatek.
Tyto lodičky, které jsou k dispozici v různých materiálech a barvách, se rychle staly jedním z nejžádanějších párů sezóny. Už je bylo možné vidět na nohou britsko-americké herečky Anyi Taylor-Joy v bílém a izraelsko-americké herečky, producentky a režisérky Natalie Portman v saténově modrém odstínu. Sabrina Carpenter mezitím zvolila verzi, která ladila s jejími šaty – dokonale provedený monochromatický look.
Máslově žlutá, barva sezóny
Kromě samotného vzhledu Sabrina Carpenter svým vzhledem potvrzuje ústřední roli „máslové žluté“ v trendech roku 2026. Tato jemná, lehce krémová žlutá se od jara etablovala jako klíčový odstín na molech a červených kobercích. Na půl cesty mezi pastelovou a „čerstvou máslovou“ barvou okamžitě dodá každému outfitu zářivý rozměr.
Tato barva, jemnější než zářivě žlutá, je atraktivní pro svou všestrannost: lze ji nosit jako kompletní outfit nebo jako decentní akcent, v splývavých nebo strukturovaných látkách, od dne do večera. Je to perfektní odstín pro jarní a letní sezónu a také dokonale zapadá do hnutí „tichého luxusu“ – kde kvalita látky a jemnost střihu upřednostňují okázalé efekty.
Sabrina Carpenter se svými vyšívanými šaty, ikonickými lodičkami a dokonale zvládnutou barevnou paletou stala jedním z nejpropracovanějších looků na přehlídkových molech této sezóny. Potvrzuje svůj rostoucí stylistický vliv a bez námahy zavádí jeden z nejžádanějších doplňků současnosti.