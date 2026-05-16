Brooke Shieldsová v patnácti letech odsoudila, že jí byla během rozhovoru položena „nevhodná“ otázka.

Během nedávného vystoupení v podcastu Jesseho Tylera Fergusona „ Dinner's on Me “ se americká herečka a modelka Brooke Shieldsová vrátila k rozhovoru, který v ní zanechal trvalou stopu. V patnácti letech, již jako slavná mladá herečka a modelka, s ní poskytla rozhovor americká novinářka Barbara Waltersová. O čtyři desetiletí později Shieldsová popsala výměnu názorů jako „šílenou“ a hlavní otázku, která jí byla položena, jako „nevhodnou“. Toto svědectví přispívá k širší debatě o tom, jak byly mladé ženy historicky dotazovány v médiích.
Otázka, která nikdy neměla být položena
Brooke Shieldsová má nyní nadhled, aby pojmenovala, co zažila jako teenagerka. V podcastu vzpomíná: „Bylo šílené, že se mě Barbara Waltersová zeptala na míry,“ když jí bylo pouhých patnáct. „Ale... o co šlo?“ dodává. Otázka, která v kontextu smutně ilustruje, jak mediální průmysl 80. let zacházel s mladými ženami na vzestupu: skrze optiku jejich těl, a ne jejich práce.
Brooke Shieldsová však své prohlášení s jistou mírou velkorysosti doplňuje: „Tyto ženy pracovaly v době, kdy ženy neměly žádnou moc, a ve světě ovládaném muži na mě ani nepomyslely.“ Tato pronikavá analýza slouží jako připomínka toho, jak moc se průkopnice televizní žurnalistiky musely samy potýkat s hluboce sexistickými normami, aby ve své profesi uspěly.
Toto prohlášení je součástí širší debaty.
Svědectví Brooke Shieldsové se neobjevilo z ničeho nic. Od úmrtí americké novinářky, televizní moderátorky a producentky Barbary Waltersové v roce 2022 ve věku 93 let bylo několik jejích rozhovorů podrobeno kritickému přezkoumání. V dokumentu „Tell Me Everything“, který byl uveden v loňském roce, několik blízkých spolupracovníků novinářky uznalo, že některé z jejích přístupů „nezestárly dobře“, slovy novinářky Cynthie McFaddenové.
Jedním z nejčastěji citovaných příkladů zůstává rozhovor s americkou podnikatelkou Monikou Lewinskou, které se Barbara Waltersová zeptala, zda se necítí zodpovědná za to, že během svého románku s Billem Clintonem udělala „něco špatného pro zemi“. Tento přístup je dnes považován za obzvláště drsný vůči mladé ženě, která byla skandálem již zničena. „Případ Broke Shieldsové“ se řídí stejným vzorem: érou, kdy se novinářky samy, někdy nevědomky, podílely na systému, který redukoval jejich hosty na jejich těla nebo jejich „zodpovědnost“.
Váha validace, a to i na vrcholu
Kromě specifické vzpomínky na tento rozhovor nabízí Brooke Shields širší zamyšlení nad snahou žen o uznání na veřejnosti. Během svých vystoupení v pořadu The View, který Barbara Waltersová moderovala po mnoho let, herečka vzpomíná, že měla pocit, že novinářka sama hledá od svých spolumoderátorů uznání. „Najednou měla moje přítomnost v kontextu The View větší hodnotu než kdykoli předtím,“ vysvětluje.
A abychom pokračovali, v širším smyslu: „Cyklus, kdy ženy potřebují uznání od ostatních na očích veřejnosti, nikdy nekončí, bez ohledu na to, kdo jste.“ Postřeh, který rezonuje obzvláště v době, kdy se ženy nad 50 let ozývají, se stává ústředním tématem médií – boj, který sama Brooke Shields vede již několik let, zejména prostřednictvím své knihy „Brooke Shields není dovoleno zestárnout“ a své značky vlasové péče „Commence“.
Brooke Shieldsová tímto svědectvím neútočí na jednotlivce, ale spíše osvětluje systém. Znovu se zabývá touto „nevhodnou“ otázkou položenou před 45 lety a připomíná nám, jak mediální zobrazování mladých žen je již dlouho poznamenáno problematickými kódy.