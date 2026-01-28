Penélope Cruz překvapuje v 51 letech krátkým sestřihem vlasů

Španělská herečka, modelka a návrhářka Penélope Cruz nedávno způsobila senzaci na přehlídce Chanel Haute Couture jaro/léto 2026, která se konala během pařížského týdne módy (20.–25. ledna).
Výrazně pařížský vzhled
Penélope Cruz, známá svými dlouhými retro kudrlinami připomínajícími Hollywood, překvapila všechny krátkým sestřihem: „rozcuchaným lobem“, jemným vlnitým bobem, který jí splývá až na ramena. Penélope Cruz, oficiální ambasadorka značky Chanel od roku 2018, si nemohla vysnít lepší příležitost k předvedení tohoto nového účesu.
Její nový bob, lehce rozcuchaný a s ofinou sčesanou na stranu, evokuje ležérní kouzlo pařížských žen. Pro dotvoření vzhledu měla herečka na sobě černé šaty s rozparkem od Chanel, které zkombinovala s odpovídajícím kardiganem, jenž byl mírně rozepnutý. Její styl podtrhly rafinované smaragdové a diamantové detaily, grafické náušnice a decentní černé doplňky: mini kabelka a lodičky s hranatou špičkou.
Věrná ikona
Není to poprvé, co hvězda filmu „Volver“ oslnila na červeném koberci díky francouzskému módnímu domu. Penélope Cruz loni okouzlila udílení Oscarů v andělsky bílých šatech inspirovaných návrhem Chanel z roku 1992. Ať už se vrací k tvídovému kostýmu, nebo znovuobjevuje klasiku, Penélope Cruz dokonale ztělesňuje nadčasovou eleganci Chanel.
V rozhovoru pro ELLE US vysvětlila, že se už nebojí otázek ohledně svého věku: „Je to krásný milník, okamžik oslavy a vděčnosti.“ S tímto novým, kratším sestřihem vlasů Penélope ukazuje, že v každém věku může být změna formou svobody.
Stručně řečeno, Penélope Cruz, která spojuje zralost a modernitu, se pozoruhodně vrátila do módních kruhů. S jemným, splývavým mikádem nabízí krásnou lekci sebevědomí a stylu: někdy stačí jediný střih nůžkami k předefinování celého vzhledu.