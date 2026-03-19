Rosalía rozsvěcuje jeviště šatnou hodnou futuristického baletu

Na jevišti někteří umělci posouvají hranice vizuální i hudební performance. Kostým se pak stává ústředním prvkem show. To je úspěšný přístup Rosalíi, která zahájila své turné eLUX uměleckým směrem, který propojuje klasický tanec, futuristickou estetiku a jevištní iluze.
Pozoruhodné uvedení na trh v Lyonu
Právě v LDLC Areně, 16. března 2026, Rosalía zahájila své mezinárodní turné. Podle časopisu People představila španělská zpěvačka, skladatelka a hudebnice „show postavenou na obzvláště propracovaném vizuálním vesmíru“ .
Hned od prvních minut je tón udán: představení překračuje pouhou hudbu a zaujímá holistický přístup, podobný opeře nebo současnému baletu. Program obsahuje seznam zhruba dvaceti skladeb, doprovázených proměnlivými scénografiemi a výraznými kostýmními změnami.
Outfity inspirované baletem
Mezi nejdiskutovanějšími prvky je ústřední volba kostýmů. Rosalía se zejména objevuje v outfitu přímo inspirovaném klasickým baletem: bílý trikot, růžová baletní sukénka a baletní střevíčky, nově pojaté s moderní estetikou. Tento vzhled v kombinaci s éterickou choreografií posiluje dojem fúze mezi koncertem a uměleckým vystoupením.
Rosalíu někdy nesou nebo doprovázejí tanečníci, čímž vytvářejí vizuální obrazy připomínající choreografické představení. Tento svět obohacují i jiné siluety: splývavé šaty, strukturované kusy oblečení nebo komplety kombinující lehké látky s grafičtějšími detaily.
Mezi módou, performancem a vyprávěním příběhů
Rosaliin šatník je víc než jen série outfitů. Přispívá k ucelenému příběhu, kde každý outfit odráží specifickou náladu nebo umělecký záměr. Pozorujeme přechody mezi siluetami inspirovanými klasickým tancem a siluetami, které jsou modernější a připomínají klubovou nebo avantgardní estetiku. Tato rozmanitost odráží její hudební identitu, známou pro „míchání vlivů a žánrů“. Kostým se pak stává rozšířením tohoto hybridního přístupu.
Kromě kostýmů se vizuální rozměr představení opírá také o pečlivě vypracovanou scénografii. Rosalía využívá optické iluze, hraje si s perspektivami, tvary a pohybem na jevišti. V některých vystoupeních je zavěšena nebo zarámována grafickými prvky manipulovanými tanečníky, čímž vznikají téměř abstraktní obrazy. Tento přístup posiluje identitu představení, kde se každá píseň stává uceleným obrazem, vybudovaným kolem specifického vizuálního vesmíru.
Ambiciózní mezinárodní turné
„LUX Tour“ bude pokračovat v několika zemích a po celém světě bude oznámena řada termínů. Toto turné doprovází vydání jejího alba „Lux“, které bylo představeno v listopadu 2025. Prostřednictvím tohoto projektu Rosalía potvrzuje svou pozici na mezinárodní scéně a nabízí koncerty, kde vizuální rozměr hraje stejně důležitou roli jako hudba.
S touto novou show nabízí Rosalía mnohem víc než jen koncert: pohlcující zážitek, kde se prolíná móda, tanec a scénografie. Její šatník, inspirovaný baletem, ale nově pojatý se současnou estetikou, ilustruje jasný záměr: proměnit každé vystoupení ve vizuální umělecké dílo. Tento přístup pomáhá nově definovat konvence současné hudební interpretace.