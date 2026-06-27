„Španělská bohyně“: Rosalía volí architektonické šaty, které si hrají s objemy

Španělská zpěvačka Rosalía sdílela na Instagramu fotografii ve velkolepých architektonických šatech, na kterých si hraje s objemy a kontrasty. Její vzhled uchvátil její sledující – někteří ji dokonce nazvali „španělskou bohyní“.
Architektonické šaty v ledově modré barvě
Srdcem tohoto vzhledu byly strukturované šaty v jemné ledově modré barvě. Sošný design se vyznačoval hlubokým výstřihem zdůrazněným bílými krajkami – některé zapletené, jiné volné – které kaskádovitě splývaly po přední straně. Tento grafický detail dodal oděvu hloubku a pohyb. Daleko od jednoduchých šatů se jednalo o skutečný módní výtvor, koncipovaný jako hra textur a linií.
Mistrovská souhra objemů
Tyto šaty se spoléhaly především na objem. Lem hrál na kontrastu: vpředu krátký, vzadu se prodlužoval do dlouhé, splývavé vlečky. Tato asymetrie dodávala siluetě teatrální, ale zároveň éterický nádech. Aby tento éterický outfit uzavřela, Rosalía zvolila černé kozačky po kolena a vlasy si upravila do elegantního vysokého drdolu. Dokonalá rovnováha mezi jemností a odvážností.
Rosalia ve svém novém příspěvku na Instagramu pic.twitter.com/C4VgdTipaU
— Luv (@cherrymagazinee) 26. června 2026
Vystoupení na Harvardu
Tento příspěvek nebyl obyčejnou fotografií. V popisku Rosalía jednoduše napsala „dorazila na Harvard“, což naznačuje, že tento outfit byl vybrán pro vystoupení na prestižní americké univerzitě. Slavnostní prostředí, kterému Rosalíiny elegantní, architektonické šaty vnesly nádech modernosti a odvážnosti. Není divu, že její sledující drtivou většinou chválili její vzhled a zahrnovali ho obdivnými komplimenty.
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V těchto architektonicky vypadajících, ledově modrých šatech Rosalía předvedla velkolepý a zároveň rafinovaný vzhled. Hrou s objemem, kontrasty a grafickými detaily opět dokázala svůj bezchybný smysl pro styl. Není divu, že to potěšilo její fanoušky – a jistě inspiruje módní nadšence po celém světě.