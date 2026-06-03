V růžových šatech s peřím herečka Chase Infiniti na červeném koberci otočila hlavy.

Léa Michel
@chaseinfiniti / Instagram

Americká herečka Chase Infiniti zazářila na červeném koberci na udílení cen Gotham TV Awards 2026 v New Yorku. Oblečená v růžových šatech zdobených peřím přitahovala pozornost na ceremoniálu oslavujícím to nejlepší z televize. Její výrazný vzhled doplnilo prestižní ocenění.

Úžasné růžové šaty

Pro tuto příležitost se Chase Infiniti rozhodla pro dlouhé, splývavé, pudrově růžové šaty s nadýchanou vlečkou, která se táhla přes červený koberec. Nejvýraznějším kouskem byla péřová štóla ve stejném odstínu růžové, omotaná kolem paží a dodávající celkovému vzhledu dramatický nádech. Herečka měla přirozeně kudrnaté vlasy a zvolila decentní šperky, které působily romanticky i teatrálně zároveň. Tento look ostře kontrastoval s decentnějšími outfity, které ten večer nosily mnohé další.

Dvojnásobně úspěšný večer

Kromě stylu se tento výstup bude pamatovat i pro významný úspěch. Chase Infiniti získala cenu za nejlepší herečku v dramatickém seriálu za roli v seriálu „The Testaments“, seriálu stanice Hulu adaptovaném podle románu Margaret Atwoodové, který je pokračováním „Příběhu služebnice“. Toto ocenění potvrzuje její raketový vzestup v televizním průmyslu.

Vycházející hvězda módy a filmu

Chase Infiniti se etablovala jako jedna z nových tváří, které stojí za to sledovat. Objevila se zejména díky filmu „One Battle After Another“, na červeném koberci se objevila na mnoha výrazných místech a nedávno byla jmenována ambasadorkou značky Louis Vuitton. Vystudovala Columbia College Chicago a nyní se těší uznání kritiky a zároveň je vycházející módní ikonou.

Chase Infiniti si na udílení cen Gotham TV Awards 2026 užila skutečně výjimečný večer, a to jak v růžových šatech s peřím, tak i v hereckém ocenění. Herečka potvrzuje, že patří mezi vycházející talenty, které je třeba bedlivě sledovat, a to jak kvůli výběru rolí, tak i kvůli odvážnému riskování na červeném koberci.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Claudia Schiffer pózuje po boku Cristiana Ronalda na fotografii, která vzbudila rozruch

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Claudia Schiffer pózuje po boku Cristiana Ronalda na fotografii, která vzbudila rozruch

Byla to sama Claudia Schiffer, kdo tuto fotografii znovu dostal do centra pozornosti. Sdílením fotografie s Cristianem Ronaldem...

U příležitosti oslavy 28. výročí svatby sdílela Cindy Crawford fotografii, která dojala její fanoušky.

Americká supermodelka Cindy Crawford a její manžel, americký podnikatel Rande Gerber, oslavují téměř tři desetiletí manželství. U příležitosti...

Modelka v šestém měsíci těhotenství prochází po molu v plážovém oblečení a překvapuje uživatele internetu.

Měli byste všechno odložit, když čekáte dítě? Katie Austin si odpověděla po svém. Americká modelka, která byla v...

Svatba Dua Lipy: zpěvačka rozpouští srdce svých fanoušků novými fotografiemi

Britská zpěvačka a skladatelka Dua Lipa otevřela dveře své svatby. Na svém instagramovém účtu zveřejnila první fotografie ze...

Modelka Candice Swanepoel ve svých 37 letech způsobila senzaci v minimalistických černých šatech.

Jihoafrická modelka Candice Swanepoel sdílela na Instagramu sérii fotografií, kde pózuje v minimalistických černých šatech, což je příspěvek,...

Heidi Klum rozzářila pláž bronzovým lookem

Jen několik dní po četných prominentních vystoupeních na Croisette se Heidi Klum vrátila na pláž. Německo-americká modelka, televizní...