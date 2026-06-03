V růžových šatech s peřím herečka Chase Infiniti na červeném koberci otočila hlavy.

Americká herečka Chase Infiniti zazářila na červeném koberci na udílení cen Gotham TV Awards 2026 v New Yorku. Oblečená v růžových šatech zdobených peřím přitahovala pozornost na ceremoniálu oslavujícím to nejlepší z televize. Její výrazný vzhled doplnilo prestižní ocenění.
Úžasné růžové šaty
Pro tuto příležitost se Chase Infiniti rozhodla pro dlouhé, splývavé, pudrově růžové šaty s nadýchanou vlečkou, která se táhla přes červený koberec. Nejvýraznějším kouskem byla péřová štóla ve stejném odstínu růžové, omotaná kolem paží a dodávající celkovému vzhledu dramatický nádech. Herečka měla přirozeně kudrnaté vlasy a zvolila decentní šperky, které působily romanticky i teatrálně zároveň. Tento look ostře kontrastoval s decentnějšími outfity, které ten večer nosily mnohé další.
Chase Infiniti na udílení televizních cen Gotham 2026 🩷 pic.twitter.com/EE7WGZZyyY
— best of chase infiniti (@chasesinfiniti) 1. června 2026
Dvojnásobně úspěšný večer
Kromě stylu se tento výstup bude pamatovat i pro významný úspěch. Chase Infiniti získala cenu za nejlepší herečku v dramatickém seriálu za roli v seriálu „The Testaments“, seriálu stanice Hulu adaptovaném podle románu Margaret Atwoodové, který je pokračováním „Příběhu služebnice“. Toto ocenění potvrzuje její raketový vzestup v televizním průmyslu.
Vycházející hvězda módy a filmu
Chase Infiniti se etablovala jako jedna z nových tváří, které stojí za to sledovat. Objevila se zejména díky filmu „One Battle After Another“, na červeném koberci se objevila na mnoha výrazných místech a nedávno byla jmenována ambasadorkou značky Louis Vuitton. Vystudovala Columbia College Chicago a nyní se těší uznání kritiky a zároveň je vycházející módní ikonou.
Chase Infiniti si na udílení cen Gotham TV Awards 2026 užila skutečně výjimečný večer, a to jak v růžových šatech s peřím, tak i v hereckém ocenění. Herečka potvrzuje, že patří mezi vycházející talenty, které je třeba bedlivě sledovat, a to jak kvůli výběru rolí, tak i kvůli odvážnému riskování na červeném koberci.