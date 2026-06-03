Kerry Washingtonová ve svých 49 letech září ve velkolepém zlatém looku

Julia P.
@kerrywashington / Instagram

Na udílení cen Gotham TV Awards 2026 v New Yorku rozzářila americká herečka, producentka a režisérka Kerry Washington červený koberec ve velkolepých zlatých šatech. Její vzhled byl o to výraznější, že byla onoho večera čestným hostem.

Úžasný zlatý vzhled

Pro ceremoniál, který se konal v Cipriani Wall Street, zvolila Kerry Washington dlouhé zlaté šaty s metalickým, plynulým efektem, které při každém pohybu zachycovaly světlo. Šaty měly hluboký výstřih a kroucenou splývavost u krku, což celkovému vzhledu dodávalo sochařský nádech. Herečka svůj outfit doplnila zlatými náušnicemi a zvolila objemné kudrny, které doplnila zářivým líčením. Monochromatický vzhled, decentní a zároveň zářivý.

Večer věnovaný poctě

Kromě stylu se toto vystoupení shodovalo s prestižním oceněním. Kerry Washingtonová získala cenu Spotlight Tribute, cenu oceňující celou její kariéru herečky a producentky. Americká režisérka Lesli Linka Glatterová vzdala poctu a ocenila „její vzácnou schopnost ovládat ticho a ztělesňovat velmi složité postavy“. To Kerry Washingtonové dalo příležitost zamyslet se nad svými začátky a nad důležitostí sdílení pozornosti s dalšími talentovanými jedinci.

Ikona televize

Kerry Washington, původem z Bronxu ve státě New York, se etablovala jako jedna z předních televizních postav. Proslavila ji role Olivie Pope v seriálu „Scandal“ a v roce 2012 se stala první černoškou, která se proslavila v dramatickém seriálu na velké americké televizi od roku 1974. Jako producentka své společnosti Simpson Street si nedávno zahrála hlavní roli v seriálu „Imperfect Women“ a pokračuje v kariéře oceněné řadou ocenění.

Kerry Washington na udílení cen Gotham TV Awards 2026 zanechala trvalý dojem, a to v úchvatných zlatých šatech a poctě, která se hodí k její kariéře. Potvrzuje svůj status ikony a cítí se stejně dobře na červeném koberci jako v rolích, které ji proslavily.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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