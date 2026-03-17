„Tmavší vlasy jí sluší víc“: Heidi Klum si v 52 letech zvolila tvarující šaty

Německo-americká modelka, moderátorka a herečka Heidi Klum oslnila na červeném koberci Oscarů 2026 v štíhlých zlatých šatech, které vyvolaly vlnu obdivu pro svou nadčasovou eleganci.

Zlaté šaty bez rukávů

Heidi Klum zvolila zlaté šaty bez ramínek, zdobené krystaly a vertikální výšivkou, která tvarovala siluetu jako druhá kůže. Tato kreace v barvě šampaňského, třpytící se v záblescích světla, zdůrazňovala její štíhlou postavu strukturovaným topem, který zdůrazňoval její pas a ramena.

Rafinované doplňky a zářivý make-up

Heidi Klum doplnila outfit vrstvami perlových náhrdelníků a jemným přívěskem s křížkem, které tomuto modernímu vzhledu dodaly nádech vintage elegance. Její medově blond vlasy, upravené do volných vln s pěšinkou uprostřed, rámovaly zářivý make-up: zářivý pleť, pudrově růžové oční stíny a decentní neutrální kouřové oči, které zdůraznily její zářivý úsměv.

Nadšené reakce: „Velmi elegantní!“

Sociální sítě vybuchly chválou: „Tak elegantní,“ „V 52 letech jsi bohyně!“ zvolali fanoušci. Mnozí si také všimli jejích o něco tmavších vlasů: „Tmavší vlasy jí sluší víc, rozjasňují jí obličej,“ hlásal další komentář. Tyto tvarující šaty potvrzují její status královny červeného koberce, a to i bez nominace.

Heidi Klum, která se představila na největší filmové noci, ztělesňovala hollywoodský styl s jistotou, která přesahuje čas. Těmito elegantními zlatými šaty dokázala, že elegance a odvážnost jsou nadčasové. „Velmi elegantní“ vzhled, který si vysloužil chválu a obdivné komentáře k jejím úžasným vlasům.

„Nepřijatelný zážitek": Herečku strkali během ceremoniálu udílení Oscarů

