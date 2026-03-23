„Nenávidím děti“: Chappell Roan obviněn z „neúcty“

Americká zpěvačka a skladatelka Chappell Roan chtěla situaci objasnit vysvětlením, že nenávidí děti ani své fanoušky a že o incidentu s dcerou italského fotbalového reprezentanta Jorginha během snídaně v hotelu nevěděla.
Co Jorginho kritizuje
Bývalý hráč Chelsea a Arsenalu vyprávěl, že jeho jedenáctiletá dcera, velká fanynka zpěváka Chappella Roana, ji jednoduše poznala a s úsměvem prošla kolem jeho stolu, aniž by s ní promluvila. Tvrdí, že k jeho ženě a dceři pak přistoupil člen ochranky „velmi agresivním tónem“ a obvinil je z „neúcty“ a „obtěžování“, až do té míry, že dítě rozplakal. Jorginho tuto reakci označil za „zcela nepřiměřenou“ a všem připomněl, že bez fanoušků „umělec nic není“.
Chappell Roanova odpověď
Ve videu Chappell Roan uvedla, že je „smutná kvůli matce a dítěti“, přičemž tvrdila, že incidentu nebyla svědkem. Upřesnila, že osoba, která zasáhla, nebyla jejím vlastním bodyguardem a že nikoho nepožádala, aby s rodinou mluvil. Podle ní matka a dcera „nedělaly nic špatného“ a bylo „nespravedlivé, že policista bezdůvodně předpokládal zlé úmysly“.
"Nenávidím děti."
Tváří v tvář obviněním uživatelů internetu z „neúcty“ nebo z toho, že má problém s dětmi, se zpěvačka vyjádřila jasně: „Nenávidím děti, to je nesmysl. Nenávidím lidi, kterým se líbí moje hudba.“ Přesto se matce i malé holčičce omluvila za způsobené nepohodlí a zdůraznila, že si nikdo nezaslouží být takto zacházen jen proto, že obdivuje celebritu.
Tato kontroverze vyvstává v době, kdy Chappell Roan pravidelně hovoří o tom, co považuje za „strašidelné“ nebo dotěrné chování fanoušků, zejména když někteří fanoušci překročí hranici v reálném životě nebo online. Případ Jorginho-Chappell Roan nakonec znovu rozpoutá debatu: jak můžeme chránit soukromí umělců, aniž bychom trestali obyčejné fanoušky, zvláště když se jedná o stydlivé dítě, které se jen dívá z povzdálí?