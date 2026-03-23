„Nenávidím děti“: Chappell Roan obviněn z „neúcty“

Anaëlle G.
@chappellroan / Instagram

Americká zpěvačka a skladatelka Chappell Roan chtěla situaci objasnit vysvětlením, že nenávidí děti ani své fanoušky a že o incidentu s dcerou italského fotbalového reprezentanta Jorginha během snídaně v hotelu nevěděla.

Co Jorginho kritizuje

Bývalý hráč Chelsea a Arsenalu vyprávěl, že jeho jedenáctiletá dcera, velká fanynka zpěváka Chappella Roana, ji jednoduše poznala a s úsměvem prošla kolem jeho stolu, aniž by s ní promluvila. Tvrdí, že k jeho ženě a dceři pak přistoupil člen ochranky „velmi agresivním tónem“ a obvinil je z „neúcty“ a „obtěžování“, až do té míry, že dítě rozplakal. Jorginho tuto reakci označil za „zcela nepřiměřenou“ a všem připomněl, že bez fanoušků „umělec nic není“.

Chappell Roanova odpověď

Ve videu Chappell Roan uvedla, že je „smutná kvůli matce a dítěti“, přičemž tvrdila, že incidentu nebyla svědkem. Upřesnila, že osoba, která zasáhla, nebyla jejím vlastním bodyguardem a že nikoho nepožádala, aby s rodinou mluvil. Podle ní matka a dcera „nedělaly nic špatného“ a bylo „nespravedlivé, že policista bezdůvodně předpokládal zlé úmysly“.

"Nenávidím děti."

Tváří v tvář obviněním uživatelů internetu z „neúcty“ nebo z toho, že má problém s dětmi, se zpěvačka vyjádřila jasně: „Nenávidím děti, to je nesmysl. Nenávidím lidi, kterým se líbí moje hudba.“ Přesto se matce i malé holčičce omluvila za způsobené nepohodlí a zdůraznila, že si nikdo nezaslouží být takto zacházen jen proto, že obdivuje celebritu.

Tato kontroverze vyvstává v době, kdy Chappell Roan pravidelně hovoří o tom, co považuje za „strašidelné“ nebo dotěrné chování fanoušků, zejména když někteří fanoušci překročí hranici v reálném životě nebo online. Případ Jorginho-Chappell Roan nakonec znovu rozpoutá debatu: jak můžeme chránit soukromí umělců, aniž bychom trestali obyčejné fanoušky, zvláště když se jedná o stydlivé dítě, které se jen dívá z povzdálí?

Anaëlle G.
Article précédent
"Princezna": Herečka Chase Infiniti v šatech s volánky přitahuje pozornost
Article suivant
Dua Lipa sdílí něžný okamžik se svým snoubencem na písku

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dua Lipa sdílí něžný okamžik se svým snoubencem na písku

Britská zpěvačka a skladatelka Dua Lipa rozpoutala na Instagramu záplavu láskyplných fotografií se svým snoubencem na pláži, přičemž...

"Princezna": Herečka Chase Infiniti v šatech s volánky přitahuje pozornost

Americká herečka Chase Infiniti vypadala v honosných indigově modrých volánek na zahájení festivalu Series Mania ve francouzském Lille...

„Změnila jsem svůj životní styl“: Tato šedesátiletá britská celebrita hrdě pózuje a mluví o menopauze

Britská publicistka, aktivistka a podnikatelka Meg Mathewsová v den svých narozenin upoutala pozornost sdílením svých myšlenek o menopauze....

Poté, co oznámila svou diagnózu rakoviny, se tato americká herečka rozhodla ukázat realitu svého těla.

Po několika měsících boje s rakovinou se americká herečka Nicole Elizabeth Eggert rozhodla odhalit realitu, která je často...

U bazénu tato basketbalistka zaujme svým „vypracovaným břichem“

Americká basketbalistka Cameron Brink ohromuje uživatele internetu svými „vymodelovanými břišními svaly“ u bazénu a užívá si vlnu veder...

Tato vycházející zpěvačka, která je považována za „příliš mužnou“, čelí kritice kvůli svému vzhledu.

Portorická rapperka a zpěvačka a skladatelka Young Miko čelí kritice za to, že je „příliš mužná“ kvůli svému...