Shakira se pozoruhodně objevila v sošných oranžových šatech

Kolumbijská zpěvačka a skladatelka Shakira zvolila výraznou barevnou kombinaci, aby dala najevo svůj osobitý styl. Na uvedení na trh „No Drama“, nového rozčesávacího přípravku od své značky vlasové péče Isima, se objevila v výrazných, sošně tvarovaných oranžových šatech. Tato módní volba dokonale ladila s letní energií akce.
Sošné oranžové šaty
Pro tuto oslavu se Shakira rozhodla pro krátké, zářivě oranžové šaty s přiléhavou siluetou. Šaty se vyznačují strukturovanými švy inspirovanými korzetem, které vytvářejí čistou grafickou linii, a také hlubokým výstřihem. Diskrétní výstřih jim dodává rozměr. Výsledkem je silueta, která je moderní i architektonická zároveň, věrná Shakiřině zálibě v výrazných kouskech.
Doplňky, které hrají na kontrastu
Co se týče doplňků, pokračovala v monochromatickém tématu a nasadila velké oranžově zbarvené sluneční brýle, které dokonale ladily s jejím outfitem. Tuto harmonii však narušila párem bílých kovbojských bot, které vytvořily rozhodně trendy kontrast. Její dlouhé vlny a jemný make-up dotvořily tento sluncem zalitý vzhled.
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Umělec na vrcholu
Tento vpád do světa módy přichází v době, kdy Shakira zažívá velký úspěch. V současné době cestuje po světě se svým turné „Las Mujeres Ya No Lloran“, které se stalo nejvýdělečnějším latinskoamerickým turné v historii. Zpěvačka hitu „Waka Waka“ žongluje s několika rolemi se stejným úspěchem, ať už se jedná o hudbu, módu nebo podnikání.
Díky strukturovanému střihu, zářivým barevným paletám a kontrastním doplňkům Shakira opět předvedla svůj bezchybný smysl pro styl a zároveň zdůraznila svou značku péče o pleť. Tato ukázka letní energie rozhodně nezůstala bez povšimnutí.