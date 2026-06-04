Shakira se pozoruhodně objevila v sošných oranžových šatech

Léa Michel
@shakira / Instagram

Kolumbijská zpěvačka a skladatelka Shakira zvolila výraznou barevnou kombinaci, aby dala najevo svůj osobitý styl. Na uvedení na trh „No Drama“, nového rozčesávacího přípravku od své značky vlasové péče Isima, se objevila v výrazných, sošně tvarovaných oranžových šatech. Tato módní volba dokonale ladila s letní energií akce.

Sošné oranžové šaty

Pro tuto oslavu se Shakira rozhodla pro krátké, zářivě oranžové šaty s přiléhavou siluetou. Šaty se vyznačují strukturovanými švy inspirovanými korzetem, které vytvářejí čistou grafickou linii, a také hlubokým výstřihem. Diskrétní výstřih jim dodává rozměr. Výsledkem je silueta, která je moderní i architektonická zároveň, věrná Shakiřině zálibě v výrazných kouskech.

Doplňky, které hrají na kontrastu

Co se týče doplňků, pokračovala v monochromatickém tématu a nasadila velké oranžově zbarvené sluneční brýle, které dokonale ladily s jejím outfitem. Tuto harmonii však narušila párem bílých kovbojských bot, které vytvořily rozhodně trendy kontrast. Její dlouhé vlny a jemný make-up dotvořily tento sluncem zalitý vzhled.

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Umělec na vrcholu

Tento vpád do světa módy přichází v době, kdy Shakira zažívá velký úspěch. V současné době cestuje po světě se svým turné „Las Mujeres Ya No Lloran“, které se stalo nejvýdělečnějším latinskoamerickým turné v historii. Zpěvačka hitu „Waka Waka“ žongluje s několika rolemi se stejným úspěchem, ať už se jedná o hudbu, módu nebo podnikání.

Díky strukturovanému střihu, zářivým barevným paletám a kontrastním doplňkům Shakira opět předvedla svůj bezchybný smysl pro styl a zároveň zdůraznila svou značku péče o pleť. Tato ukázka letní energie rozhodně nezůstala bez povšimnutí.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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