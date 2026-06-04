Poté, co se objevilo video s jejím tancem, herečka Ester Expósito odsoudila misogynní soudy.

Léa Michel
@ester_exposito / Instagram

Španělská herečka Ester Expósito, která se po koncertě stala terčem vlny kritiky, se rozhodla reagovat. Místo aby se ospravedlňovala, obrátila situaci a odsoudila online sexismus a toxicitu některých uživatelů internetu. Její jasné prohlášení si získalo značnou podporu.

Video, které se stalo virálním

Všechno to začalo trhákem Bad Bunny na madridském stadionu Metropolitano. Ester Expósito seděla v „La Casita“, ultra-exkluzivní VIP zóně, kterou portorický zpěvák zřizuje pro svá vystoupení. Krátké video, které ji během večera ukazuje, jak tančí několik kroků, se rychle stalo virálním. Zatímco mnoho uživatelů internetu tento moment chválilo, jiní zveřejnili řadu nevhodných komentářů, které se zaměřovaly jak na její přítomnost na tomto velmi vyhledávaném místě, tak na její „přístup“. Obyčejný večer s přáteli se tak proměnil v digitální kontroverzi.

Vysvětlení herečky

Během nedávného veřejného vystoupení na Ibize Ester Expósito hovořila se španělským tiskem . Na otázku ohledně atmosféry koncertu zpočátku odpověděla jednoduše a vysvětlila, že se skvěle bavila a že když jste pozváni, jdete. Nejtvrdší byla ohledně kritiky, které se jí dostalo. „Myslím, že problém není v dvouvteřinovém tanci,“ prohlásila.

Vzkaz proti online misogynii

Pro herečku spočívá skutečný problém jinde. „Problém spočívá v pohledu a úsudku velmi misogynní části společnosti,“ pokračovala a zároveň ukázala prstem na ty, kteří používají sociální média „k páchání škody“. Podle ní je to právě bod, na který bychom se měli zaměřit, když čelíme takovým situacím.

Tento postoj jde nad rámec její osobní situace a odráží četné komentáře, kterých se ženy dočkají, když se o nich veřejně vyjádří. Ester Expósito také otevřeně přiznala, že se jí tato vlna kritiky dotkla.

Ester Expósito – známá pro svou roli v seriálu „Elite“, kterou jsme nedávno viděli na filmovém festivalu v Cannes 2026 – tak potvrdila, že se nenechá nikým diktovat své chování. Tím, že se debata znovu zaměřila na online sexismus a toxicitu místo na „dvouvteřinový tanec“, proměnila kontroverzi v širší poselství. Silná připomínka úskalí online soudů a toho, co si skutečně zaslouží být zpochybňováno.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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