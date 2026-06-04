„Vždy charismatická“: Madison Beer dělá senzaci v bílých korzetových šatech

Americká zpěvačka, modelka a herečka Madison Beer si užívá významný milník ve své kariéře. Právě dokončila první část svého turné „Locket Tour“ a na Instagramu sdílela fotku, kde propojila fotografie z pódia s momenty sdílenými se svými fanoušky. Na obálce se objevily korzetové šaty, které způsobily senzaci a uchvátily její sledující.
Romantické korzetové šaty
Na úvodní fotografii pózuje Madison Beer ve svém divadelním outfitu: jemných, krémově bílých korzetových šatech s přiléhavým střihem. Šaty se vyznačují květinovým krajkovým živůtkem, předním šněrováním a volánkovým krajkovým lemem, což vytváří moderní a koketní vzhled. Zpěvačka tento romantický styl doplnila dlouhými, uhlazenými vlasy a zářivým líčením.
Dojemný vzkaz jeho fanouškům
V popisku svého příspěvku Madison Beer adresovala svým evropským a britským fanouškům dojemný vzkaz. Vřele jim poděkovala za účast na jejích koncertech, svěřila se, že se jí během tohoto turné splnily sny, a zmínila se o mnoha „napínavých momentech“. Snímek ilustruje toto spojení: ukazuje Madison Beer, jak sdílí přátelský okamžik s návštěvníkem koncertu, a také zaplněný sál, což dokazuje nadšení, které každý koncert vyvolává.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
První část velkého turné
Toto turné „Locket Tour“ představuje pro Madison Beer zlomový bod: je to jejich první arénové turné na podporu jejich třetího alba „Locket“, které vyšlo v lednu 2026. Evropská a britská část, která byla dokončena na konci května, nyní ustupuje severoamerickému turné, které začíná příští týden. Cesta má vyvrcholit velkým finále v New Yorku, na legendárním pódiu Madison Square Garden.
Madison Beer potvrzuje své charisma, a to jak na pódiu, tak na sociálních sítích, a to jak výraznými korzetovými šaty, tak i dojemným vzkazem pro své fanoušky. „Vždy charismatická,“ komentovalo to mnoho uživatelů internetu.