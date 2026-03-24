K oslavě svých 50. narozenin se Reese Witherspoon rozhodla pro třpytivé šaty s třásněmi.

Americká herečka, producentka a podnikatelka Reese Witherspoon oslavila své 50. narozeniny v třpytivých šatech s třásněmi, obklopena svými třemi dětmi na nezapomenutelné párty sdílené na sociálních sítích.
Slavnostní a zářivé minišaty
K oslavě svých 50. narozenin o víkendu 22. března 2026 zvolila herečka z filmu „Práva blondýnka“ duhové perleťové šaty celé pokryté splývavými třásněmi. Toto retro-disco číslo zachycovalo světlo s každým pohybem a vytvářelo fascinující vizuální efekt ideální pro tanec. Video, které zveřejnil její nejstarší syn Deacon Phillippe (22), ukazuje Reese Witherspoon pózující se svými dětmi: radostná póza, rozpuštěné vlasy, zářivý úsměv – ztělesnění štěstí v 50 letech.
Deaconův příspěvek na Instagramu kombinoval oslavné snímky, vintage černobílou fotografii Reese s Avou a Deaconem jako dětmi a nedávný, ležérní portrét Reese Witherspoon. Tato směs minulosti a současnosti oslavovala 50 let života, kariéry („Big Little Lies“, „Sweet Home Alabama“) a naplňujícího mateřství bez zbytečných příkras.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Rodina v centru oslav
Deacon měl na sobě kovbojský klobouk ve stejném stylu jako jeho mladší bratr Tennessee (12), zatímco jeho starší sestra Ava (26), naprosto stejná jako jejich matka, doplnila vzhled černými krajkovými šaty a nadměrným výrazným páskem. Čtveřice v tomto soukromém okamžiku, který se rychle stal virálním, zářila láskou: „Všechno nejlepší k narozeninám mé mamince, která je prostě nejlepší 🕺,“ napsal Deacon k fotografii. Ava na svém Instagramu dodala: „Všechno nejlepší k 50. narozeninám, mami! Máme velké štěstí, že tě můžeme milovat a být milováni tou, kterou jsi milovala.“
Reese Witherspoon rozzářila svou narozeninovou oslavu v těchto slavnostních šatech s třásněmi, obklopena svou blízkou rodinou. Daleko od klišé o pětadvaceti letech ztělesňuje radostnou a autentickou ženu, která inspiruje své fanoušky i své děti.