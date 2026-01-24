„Je to absurdní“: Toto oznámení o vystoupení dívčí skupiny vyvolalo kontroverzi

Americká dívčí kapela Katseye se po oznámení své nominace a vystoupení na cenách Grammy 2026 dostala na titulní stránky novin. Tato zpráva vyvolala vlnu ostré kritiky na sociálních sítích.
Sporný historický okamžik
Katseye, která se proslavila v roce 2024 díky survival show „The Debut: Dream Academy“, si nedávno vysloužila nominaci na cenu Grammy, což je pro tak mladou skupinu pozoruhodný úspěch. A nyní byla oficiálně oznámena další novinka: skupina vystoupí živě 1. února 2026 a stane se tak první dívčí skupinou od dob Destiny's Child před více než 20 lety.
Přesto, daleko od oslav, toto oznámení vyvolalo masivní pobouření. Na k-popových fórech a Twitteru fanoušci a pozorovatelé odsuzovali oportunistické rozhodnutí hudebního průmyslu. Množily se komentáře jako „Grammy pouštějí na pódium téměř kohokoli“ a „Hudební průmysl na Katseye tlačí příliš, ne, děkuji“ , které jihokorejskou zábavní společnost HYBE obviňovaly ze zneužití svého vlivu k prosazení tohoto globálního projektu.
KATSEYE se chystá vystoupit na letošních cenách #GRAMMY .
Poslední dívčí skupinou, která zdobila pódium #GRAMMY, byla Destiny's Child, a to před 24 lety. pic.twitter.com/vTm1bqXJDR
— KATSEYE B✶SE (@KATSEYEBASE) 21. ledna 2026
Bouřlivé reakce na sociálních sítích
Frustrace je hmatatelná:
- „Je to absurdní...“ : mnozí poukazují na nedostatek seniority skupiny, která vznikla před necelými dvěma lety s názvy jako „Debut“, „Touch“ a EP „SIS“ (Soft Is Strong).
- „To odvětví se je opravdu snaží vnutit,“ posmívají se kritici, kteří tuto nominaci vnímají spíše jako agresivní marketingovou strategii než jako zasloužené uznání.
Navzdory relativnímu úspěchu – žebříčkům Billboardu a vyprodanému turné – se Katseye snaží získat si část západního a tradičního K-popového publika, které je vnímáno jako „produkt HYBE“ příliš přizpůsobený pro Ameriku. Tato negativní reakce přichází v době, kdy Hybe zrychluje své globální projekty a pro rok 2026 oznámila druhou dívčí skupinu, která by se stala recyklací bývalých soutěžících „Dream Academy“.
Ponaučení z příběhu je, že Katseyeino vystoupení na 68. ročníku udílení cen Grammy by mohlo být zlomovým bodem: triumf, nebo potvrzení kritiky? Faktem zůstává, že Katseye ztělesňuje ambice HYBE dobýt americké hitparády, i když to bude vyvolávat kontroverze, která přiživuje debatu.