„Je to absurdní“: Toto oznámení o vystoupení dívčí skupiny vyvolalo kontroverzi

Léa Michel
@katseyeworld/Instagram

Americká dívčí kapela Katseye se po oznámení své nominace a vystoupení na cenách Grammy 2026 dostala na titulní stránky novin. Tato zpráva vyvolala vlnu ostré kritiky na sociálních sítích.

Sporný historický okamžik

Katseye, která se proslavila v roce 2024 díky survival show „The Debut: Dream Academy“, si nedávno vysloužila nominaci na cenu Grammy, což je pro tak mladou skupinu pozoruhodný úspěch. A nyní byla oficiálně oznámena další novinka: skupina vystoupí živě 1. února 2026 a stane se tak první dívčí skupinou od dob Destiny's Child před více než 20 lety.

Přesto, daleko od oslav, toto oznámení vyvolalo masivní pobouření. Na k-popových fórech a Twitteru fanoušci a pozorovatelé odsuzovali oportunistické rozhodnutí hudebního průmyslu. Množily se komentáře jako „Grammy pouštějí na pódium téměř kohokoli“ a „Hudební průmysl na Katseye tlačí příliš, ne, děkuji“ , které jihokorejskou zábavní společnost HYBE obviňovaly ze zneužití svého vlivu k prosazení tohoto globálního projektu.

Bouřlivé reakce na sociálních sítích

Frustrace je hmatatelná:

  • „Je to absurdní...“ : mnozí poukazují na nedostatek seniority skupiny, která vznikla před necelými dvěma lety s názvy jako „Debut“, „Touch“ a EP „SIS“ (Soft Is Strong).
  • „To odvětví se je opravdu snaží vnutit,“ posmívají se kritici, kteří tuto nominaci vnímají spíše jako agresivní marketingovou strategii než jako zasloužené uznání.

Navzdory relativnímu úspěchu – žebříčkům Billboardu a vyprodanému turné – se Katseye snaží získat si část západního a tradičního K-popového publika, které je vnímáno jako „produkt HYBE“ příliš přizpůsobený pro Ameriku. Tato negativní reakce přichází v době, kdy Hybe zrychluje své globální projekty a pro rok 2026 oznámila druhou dívčí skupinu, která by se stala recyklací bývalých soutěžících „Dream Academy“.

Ponaučení z příběhu je, že Katseyeino vystoupení na 68. ročníku udílení cen Grammy by mohlo být zlomovým bodem: triumf, nebo potvrzení kritiky? Faktem zůstává, že Katseye ztělesňuje ambice HYBE dobýt americké hitparády, i když to bude vyvolávat kontroverze, která přiživuje debatu.

