„Každá žena má svobodu…“: Inspirativní vize feminismu Miss France 2026

Anaëlle G.
Od své korunovace si Hinaupoko Devèze, Miss Francie 2026, neustále sklízí obdiv veřejnosti. Tato mladá Tahitianka, které je pouhých 23 let, ohromuje nejen svou krásou, ale i hloubkou svého poselství. V nedávném příspěvku na sociálních sítích se nová ambasadorka francouzské elegance podělila o svou vizi „moderního feminismu“, který se rozhodně zaměřuje na svobodu a laskavost.

Cesta zakořeněná v odolnosti

Navzdory svému zářivému úsměvu a pódiové přítomnosti si Hinaupoko Devèze ne vždycky vážila sebevědomí. Přiznává, že dlouho trpěla soudy ostatních a pochybnostmi, že není „dost dobrá“. Její zvolení Miss France a podpora veřejnosti jí umožnily proměnit tuto zranitelnost v sílu: „Moje odlišnosti se staly mými silnými stránkami,“ prohlásila emotivně v televizi. Silné poselství, zejména od Miss France, která je odhodlána využít svou slávu k tomu, aby inspirovala ženy k tomu, aby milovaly samy sebe takové, jaké jsou.

Koncepce feminismu zakořeněná v individuální svobodě

Ve videu zveřejněném na oficiálním účtu Miss France se Hinaupoko Devèze podělila o svou osobní definici feminismu: „Být Miss je způsob, jak sdělovat silná poselství. Myslím, že každá žena má svobodu dělat si, co chce. Přesně to pro mě feminismus znamená.“ Její vize, dalece od teoretických diskusí, zdůrazňuje individuální autonomii a možnost, aby si všechny ženy zvolily svůj vlastní osud, aniž by se musely přizpůsobovat příkazům – ať už pocházejí ze společnosti, tradic nebo sociálních médií.

Mladá žena přidává zásadní rozměr: duševní zdraví, které je v diskusích o blahu žen často opomíjeno. Zdůrazněním důležitosti péče o něj stejně jako o fyzické zdraví Hinaupoko Devèze dokazuje, že ztělesňuje soucitný a komplexní feminismus, individuální i kolektivní.

Slečna, která má blízko k Francouzům

Od své korunovace se Hinaupoko věnuje šíření poselství jednoty a respektu. Její upřímná slova potvrzují, že tuto vládu hodlá prožívat v první řadě jako lidské dobrodružství, poznamenané sdílením, rozmanitostí a francouzskou hrdostí.

Díky svým přesným slovům a autentičnosti se Hinaupoko Devèze již etablovala jako oddaná a inspirativní Miss Francie. Její poselství, prodchnuté něhou a přesvědčením, nám připomíná, jak lze feminismus spojit s elegancí: je to výzva být sama sebou, přijmout sama sebe a oslavovat svobodu každé ženy.

