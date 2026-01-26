Search here...

Oblečená v leopardím vzoru, postava této zpěvačky způsobuje senzaci

Léa Michel
@lalalalisa_m/Instagram

Thajská hvězda Lisa (jihokorejská dívčí K-popová skupina Blackpink), která je momentálně na svém turné „Deadline“ v Tokiu, sdílela explozivní příspěvek na Instagramu, kde její outfity, včetně „body s výstřihem“ a leopardího vzhledu, již nasbíraly přes 2 miliony lajků.

Body s vykrojeným výstřihem a výraznými kovovými detaily

Na slidech k příspěvku s popiskem „Předposlední zastávka tady v Tokiu! Japonsko bliká“ má Lisa na sobě černé body s výstřihem zdobené stříbrnými hroty mezi košíčky a na bocích. Zkombinovala ho s pláštěnkou bez rukávů a šněrovacími kozačkami ke kolenům, které prodlužují její siluetu a vytvářejí elektrizující, rockem inspirovaný vzhled.

Síla leoparda: magnetická „zvířecí silueta“

Skutečným vrcholem přehlídky byl její outfit s leopardím vzorem, který zdůraznil její postavu a způsobil senzaci mezi fanoušky. Tento „divoký“ potisk zdůraznil její siluetu s dokonalým zvládnutím bodyconu a podtrhl její pověst nesporné královny pouliční módy K-popu.

Tokio jako módní hřiště

Tento instagramový karusel zachycuje podstatu turné „Deadline“ v Japonsku: Lisa střídá různé ultra stylové outfity, od metalického body až po drsný leopardí vzor, ​​čímž demonstruje svou stylistickou všestrannost. Ve svých 28 letech dívka z „Money“ potvrzuje svůj status globální ikony, která dokáže z každého vystoupení udělat virální moment.

Lisa z jihokorejské dívčí K-popové skupiny Blackpink nejen zpívá: vnucuje estetiku, která nově definuje kódy K-popu. Od svého body se stříbrnými hroty až po vymodelovanou siluetu s leopardím vzorem proměňuje Tokio ve své osobní přehlídkové molo a dokazuje, že její styl je stejně senzační jako její hudba.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
