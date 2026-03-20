Jennifer Lopez v Las Vegas předvedla v 56 letech úchvatný vzhled.

Americká zpěvačka, herečka, producentka a podnikatelka Jennifer Lopez se po svém vystoupení v Las Vegas výrazně objevila, pózujíc na pohovce s mikrofonem v ruce v asymetrických šatech s dlouhými rukávy a splývavými detaily.
Minišaty s efektem druhé kůže
Jennifer Lopez se po koncertě pyšnila ohnivým outfitem: tělové minišaty s dlouhými splývavými rukávy, decentním řasením a dílem látky splývající od boků. Tento kousek, který zdaleka není jednoduchá, decentní béžová, maximalizuje efekt „kůže“ a zdůrazňuje její křivky bez zbytečných ozdob. Snímek zveřejněný na Instagramu s popiskem „Když show skončí, ale hudba pokračuje… #SaveMeTonight“ zachycuje energii neúnavné J.Lo.
Minimalistické doplňky
Na nohou má lodičky s otevřenou špičkou, které odhalují záblesk kůže, zatímco malé stříbrné kruhové náušnice dodávají jemný nádech. Vlasy jí splývají v jemných kudrlinkách a rámují zářivý make-up: zářivě růžové oční stíny a tmavě merlotové rty vytvářejí výrazný kontrast, který celému vzhledu dodává energii.
Tento look je součástí její rezidence „The JLo Show Live“ v Koloseu v Caesars Palace, která byla znovu zahájena v březnu 2026 po úspěchu z konce roku 2025. Jennifer Lopez dokazuje, že i po závěrečné oponě explozivního koncertu definitivně zvládla umění kombinovat trendy a eleganci.