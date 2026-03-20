Jennifer Lopez v Las Vegas předvedla v 56 letech úchvatný vzhled.

Anaëlle G.
Americká zpěvačka, herečka, producentka a podnikatelka Jennifer Lopez se po svém vystoupení v Las Vegas výrazně objevila, pózujíc na pohovce s mikrofonem v ruce v asymetrických šatech s dlouhými rukávy a splývavými detaily.

Minišaty s efektem druhé kůže

Jennifer Lopez se po koncertě pyšnila ohnivým outfitem: tělové minišaty s dlouhými splývavými rukávy, decentním řasením a dílem látky splývající od boků. Tento kousek, který zdaleka není jednoduchá, decentní béžová, maximalizuje efekt „kůže“ a zdůrazňuje její křivky bez zbytečných ozdob. Snímek zveřejněný na Instagramu s popiskem „Když show skončí, ale hudba pokračuje… #SaveMeTonight“ zachycuje energii neúnavné J.Lo.

Minimalistické doplňky

Na nohou má lodičky s otevřenou špičkou, které odhalují záblesk kůže, zatímco malé stříbrné kruhové náušnice dodávají jemný nádech. Vlasy jí splývají v jemných kudrlinkách a rámují zářivý make-up: zářivě růžové oční stíny a tmavě merlotové rty vytvářejí výrazný kontrast, který celému vzhledu dodává energii.

Tento look je součástí její rezidence „The JLo Show Live“ v Koloseu v Caesars Palace, která byla znovu zahájena v březnu 2026 po úspěchu z konce roku 2025. Jennifer Lopez dokazuje, že i po závěrečné oponě explozivního koncertu definitivně zvládla umění kombinovat trendy a eleganci.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Jessica Alba bez make-upu odhaluje svou rutinu pro zářivou pleť
V černých šatech bez ramínek tato americká sportovkyně zaujme pozornost

Tato vycházející zpěvačka, která je považována za „příliš mužnou“, čelí kritice kvůli svému vzhledu.

Portorická rapperka a zpěvačka a skladatelka Young Miko čelí kritice za to, že je „příliš mužná“ kvůli svému...

V 55 letech se Uma Thurmanová otevřeně rozpovídala o životní volbě, které nyní lituje.

Americká herečka, producentka a modelka Uma Thurman hovoří o své největší životní lítosti: nikdy neopustila New York a...

V černých šatech bez ramínek tato americká sportovkyně zaujme pozornost

Americká gymnastka Jordan Chilesová v elegantních černých sametových šatech bez ramínek zaujala pozornost všech na galavečeru Maternal Health...

Jessica Alba bez make-upu odhaluje svou rutinu pro zářivou pleť

Americká herečka, modelka a podnikatelka Jessica Alba odhaluje bez make-upu svou rutinu pro zářivou pleť, kterou zvěčnila na...

Ve svých 43 letech tato indická herečka ve stříbrných šatech způsobila senzaci.

Indická herečka, zpěvačka, producentka, spisovatelka a modelka Priyanka Chopra Jonas nedávno způsobila senzaci na oscarové párty Vanity Fair...

„Ukazuje toho příliš mnoho“: Šaty této herečky znovu rozdmýchávají „hanobení svého těla“, které zažívají mladé matky

Na červeném koberci jsou módní volby celebrit zkoumány do nejmenších detailů. Některé komentáře však jdou nad rámec pouhé...