Devítiletý syn zpěvačky Pink se pyšní okázalým vzhledem jako pocta své matce.

Americká zpěvačka a herečka Pink sdílela novou fotku svého devítiletého syna Jamesona, která upoutala pozornost fanoušků svým barevným stylem. Na fotce zveřejněné na sociálních sítích má dítě účes připomínající silnou vizuální identitu jeho matky, která je známá svými vlasovými proměnami od roku 2000.
Styl inspirovaný ikonickým vzhledem její matky
Tato estetická volba není bezvýznamná: Pink často poznamenala svou kariéru „odvážnými“ barvami vlasů, zejména zářivými odstíny, které se staly symbolem jejího veřejného obrazu. Přijetím podobného vzhledu se zdá, že její syn Jameson odráží tento vizuální odkaz a jasně odkazuje na umělecký svět své matky.
Není to poprvé, co Jameson experimentuje s barevnými outfity. Dítě již bylo spatřeno v podobných stylech na rodinných výletech a sportovních akcích. I toto oblečení odráží svobodný a kreativní přístup, pravděpodobně v rodině podporovaný.
Rodina často v centru pozornosti
Americká zpěvačka a herečka Pink pravidelně sdílí záběry ze svého života se svými dvěma dětmi, Jamesonem a Willow, a často propojuje soukromé okamžiky s veřejnými záběry. Tyto příspěvky neustále přitahují pozornost díky své spontánnosti a propojení s veřejností. Toto nejnovější vystoupení jejího syna Jamesona přidává k sérii rodinně zaměřených příspěvků, které jsou na sociálních sítích hojně sledovány.
Svým okázalým vzhledem inspirovaným jeho matkou vyniká Pinkův syn Jameson. Tento vzhled není jen estetickou volbou, ale ilustruje silný vliv Pinkova vizuálního světa na jeho vlastní rodinu.