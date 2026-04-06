„Syndrom ztuhlého člověka“: jakou nemocí trpí zpěvačka Céline Dion?

Po několika letech poznamenaných zdravotními problémy oznámila Céline Dion svůj návrat na pódia letos na podzim. Quebecká zpěvačka by měla vystoupit v pařížské aréně La Défense na sérii deseti koncertů mezi 12. zářím a 14. říjnem. Tento velmi očekávaný návrat přichází v době, kdy umělkyně trpí syndromem ztuhlosti, vzácnou neurologickou poruchou, která vážně ovlivňuje pohyblivost a schopnost vystupovat na pódiu. Oznámení, učiněné 30. března, v den jejích narozenin, si získalo značnou pozornost médií a pomohlo zvýšit povědomí o tomto stále relativně neznámém stavu.
Vzácné neurologické onemocnění
Syndrom ztuhlého člověka, známý také jako Moersch-Woltmanův syndrom, je porucha postihující centrální nervový systém. Způsobuje progresivní svalovou ztuhlost a bolestivé křeče, které se mohou objevit nepředvídatelně.
Tento stav je stále vzácný. Odhady se liší, ale předpokládá se, že postihuje pouze několik lidí z desítek nebo stovek tisíc. Častěji postihuje ženy a nejčastěji se objevuje v dospělosti, obvykle mezi 30. a 50. rokem věku.
Původ syndromu není zcela objasněn. Vědci se přiklánějí k hypotéze autoimunitního onemocnění, při kterém imunitní systém omylem napadá určité buňky v těle a narušuje tak normální funkci svalů.
Příznaky, které komplikují každodenní život
Hlavním příznakem je progresivní svalová ztuhlost, zejména trupu a končetin. Tato ztuhlost může ztěžovat pohyb a ovlivňovat samostatnost.
Pacienti mohou také pociťovat náhlé, bolestivé svalové křeče. Tyto kontrakce mohou být vyvolány různými faktory, jako jsou neočekávané zvuky, fyzický kontakt nebo intenzivní emoce. V nejzávažnějších případech může tento stav výrazně omezit schopnost chůze nebo provádění určitých každodenních úkonů.
Průběh se liší od člověka k člověku. Někteří pacienti si zachovávají relativní mobilitu, zatímco u jiných dochází k postupnému zhoršování symptomů.
Nevyléčitelná nemoc, ale existují léčebné metody, které zmírňují příznaky.
Na syndrom ztuhlého člověka neexistuje lék. Vhodná léčba však může zmírnit závažnost symptomů a zlepšit kvalitu života.
Léčba obvykle zahrnuje léky ke zmírnění svalových křečí. Doplňkové přístupy, jako je fyzioterapie nebo přizpůsobená fyzická aktivita, mohou také pomoci udržet mobilitu. Včasná diagnóza často umožňuje lepší zvládání onemocnění a může omezit jeho dopad na každodenní život.
Syndrom ztuhlého člověka je vzácné neurologické onemocnění, které může významně ovlivnit mobilitu a nezávislost. Oznámení o návratu Céline Dion na pódium v Paříži dostalo toto stále málo známé onemocnění do centra pozornosti. Navzdory absenci léku může vhodná péče lépe zvládat příznaky a zachovat kvalitu života pacientů.