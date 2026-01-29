Tato modelka, která je podezřelá z kosmetické operace, reaguje pevně.

Amelia Gray, modelka a dcera americké herečky Lisy Rinny, nedávno čelila na Instagramu obviněním z několika plastických operací ze strany kosmetického chirurga. Rázně reagovala a obhajovala svou upřímnost ohledně svého výběru těla.
Fámy přiživil virální příspěvek
28. ledna 2026 zveřejnila tvůrkyně obsahu Molly Baileyová sbírku fotografií Amelie Grayové před a po, v níž ji obvinila z toho, že si před 25. rokem věku nechala vyplnit tváře a rty, odstranit tuk z tváře, provést rhinoplastiku, vyplnit čelist a aplikovat botoxové injekce. Baileyová zeptala na svou roli v „The Beauty“, satirickém seriálu Ryana Murphyho o nerealistických standardech krásy, kde Amelia Grayová popírá, že by si vyplnila jakékoli výplně. Amelia Grayová to poznamenala: „No, ségro, píšeš falešné zprávy o ženách, přestaň s tím! Ženy se musí navzájem podporovat.“
Upřímná a asertivní odpověď
Amelia Grayová upřesnila, že používá SkinVive (kyselinu hyaluronovou na tváře, bez trvalého výplňového efektu), a nikoli tradiční výplně do rtů: „Doslova jsem řekla, co jsem si dala do rtů...“ Tváří v tvář obvinění ze lži přiznala, že podstoupila rhinoplastiku, a podrobně popsala svou anamnézu, kterou popsala pro Variety : lékařské zmenšení hrudníku v 16 letech, aby se zabránilo sepsi z piercingu, po němž následovalo neúspěšné zavedení implantátů vyžadujících urgentní rekonstrukci. Amelia Grayová vysvětlila, že lituje, že nechala staršího bývalého partnera ovlivnit její rozhodnutí, ale tyto nepodložené spekulace odmítla.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Paradox standardů krásy
Tato konfrontace zdůrazňuje dvojí metr vnucovaný modelkám: jsou kritizovány, pokud podstoupily plastickou operaci, a s podezřením, pokud ji nepodstoupily. Amelia Gray ve své roli ve filmu „Kráska“ přímo zpochybňuje tyto toxické normy a zároveň se zasazuje o ženskou solidaritu proti ukvapeným úsudkům. Její intervence připomíná intervenci americké herečky a režisérky Brittany Snow, která nedávno v podobném případě popřela, že by podstoupila operaci.
Amelia Gray tak proměňuje útoky v prosbu o autenticitu a odmítá dovolit, aby se její tělo stalo „spekulativním bojištěm“. Její pevná reakce – směs lékařské poctivosti a volání po sesterství – nás vyzývá k přehodnocení toho, jak zkoumáme vzhled žen ve věku sociálních médií.