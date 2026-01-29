Search here...

Tato modelka, která je podezřelá z kosmetické operace, reaguje pevně.

Léa Michel
@ameliagray/Instagram

Amelia Gray, modelka a dcera americké herečky Lisy Rinny, nedávno čelila na Instagramu obviněním z několika plastických operací ze strany kosmetického chirurga. Rázně reagovala a obhajovala svou upřímnost ohledně svého výběru těla.

Fámy přiživil virální příspěvek

28. ledna 2026 zveřejnila tvůrkyně obsahu Molly Baileyová sbírku fotografií Amelie Grayové před a po, v níž ji obvinila z toho, že si před 25. rokem věku nechala vyplnit tváře a rty, odstranit tuk z tváře, provést rhinoplastiku, vyplnit čelist a aplikovat botoxové injekce. Baileyová zeptala na svou roli v „The Beauty“, satirickém seriálu Ryana Murphyho o nerealistických standardech krásy, kde Amelia Grayová popírá, že by si vyplnila jakékoli výplně. Amelia Grayová to poznamenala: „No, ségro, píšeš falešné zprávy o ženách, přestaň s tím! Ženy se musí navzájem podporovat.“

Upřímná a asertivní odpověď

Amelia Grayová upřesnila, že používá SkinVive (kyselinu hyaluronovou na tváře, bez trvalého výplňového efektu), a nikoli tradiční výplně do rtů: „Doslova jsem řekla, co jsem si dala do rtů...“ Tváří v tvář obvinění ze lži přiznala, že podstoupila rhinoplastiku, a podrobně popsala svou anamnézu, kterou popsala pro Variety : lékařské zmenšení hrudníku v 16 letech, aby se zabránilo sepsi z piercingu, po němž následovalo neúspěšné zavedení implantátů vyžadujících urgentní rekonstrukci. Amelia Grayová vysvětlila, že lituje, že nechala staršího bývalého partnera ovlivnit její rozhodnutí, ale tyto nepodložené spekulace odmítla.

Paradox standardů krásy

Tato konfrontace zdůrazňuje dvojí metr vnucovaný modelkám: jsou kritizovány, pokud podstoupily plastickou operaci, a s podezřením, pokud ji nepodstoupily. Amelia Gray ve své roli ve filmu „Kráska“ přímo zpochybňuje tyto toxické normy a zároveň se zasazuje o ženskou solidaritu proti ukvapeným úsudkům. Její intervence připomíná intervenci americké herečky a režisérky Brittany Snow, která nedávno v podobném případě popřela, že by podstoupila operaci.

Amelia Gray tak proměňuje útoky v prosbu o autenticitu a odmítá dovolit, aby se její tělo stalo „spekulativním bojištěm“. Její pevná reakce – směs lékařské poctivosti a volání po sesterství – nás vyzývá k přehodnocení toho, jak zkoumáme vzhled žen ve věku sociálních médií.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Dakota Johnson se na pařížském týdnu módy proslavila svým vzhledem „bez kalhotek“.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dakota Johnson se na pařížském týdnu módy proslavila svým vzhledem „bez kalhotek“.

Americká herečka, producentka a modelka Dakota Johnson znovuobjevila bohémský maximalismus 70. let, když se na pařížské přehlídce Valentino...

„Další velké břicho“: Rihanna čelí vytrvalé kritice od „hejterů“

Rihanna nedávno v Paříži neudělala jen „módní prohlášení“: její poporodní bříško se opět stalo oblíbeným terčem nenávistných komentářů...

V třpytivém outfitu tato zpěvačka předvedla výrazný vzhled.

Jihoafrická popová hvězda Tyla i nadále dělá vlny, tentokrát v pořadu The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Zpěvačka...

„Už jeden rok“: Gisele Bündchen hovoří o svém každodenním životě matky tří dětí

Brazilská supermodelka Gisele Bündchen sdílí rok něhy se svým třetím dítětem prostřednictvím rodinných fotografií, které nedávno zveřejnila na...

Tato indická herečka, oblečená ležérně, zaujme svou zářivou pletí.

Indická herečka, zpěvačka, producentka, spisovatelka a modelka Priyanka Chopra nedávno sdílela na Instagramu fotografii, která vzala internet bouří....

Penélope Cruz překvapuje v 51 letech krátkým sestřihem vlasů

Španělská herečka, modelka a návrhářka Penélope Cruz nedávno způsobila senzaci na přehlídce Chanel Haute Couture jaro/léto 2026, která...

© 2025 The Body Optimist