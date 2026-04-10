„Je k nepoznání“: Vzhled této herečky ze seriálu „Euphoria“ vyvolává rozruch

Anaëlle G.
Americká herečka a modelka Alexa Demie, známá pro roli Maddy Perez v seriálu "Euphoria", vyvolala na premiéře 3. série v divadle TCL Chinese Theatre v Los Angeles značné ohlasy. Po boku herců hitového seriálu HBO se předvedla s líčením, které se velmi lišilo od jejího obvyklého stylu.

Minimalistický make-up inspirovaný 90. léty

Alexa Demie, známá svým dramatickým líčením, včetně ikonické grafické oční linky, se tentokrát rozhodla pro mnohem „přirozenější“ vzhled. Tato změna rychle upoutala pozornost fanoušků na sociálních sítích, přičemž někteří uvedli, že herečku hned nepoznali.

Pro tuto akci zvolila Alexa Demie look „no make-up-make-up“, trend, který vytváří velmi decentní efekt líčení a zároveň zdůrazňuje rysy obličeje. Její líčení evokovalo minimalismus 90. let s kamennými odstíny nanesenými na oční víčka a v záhybech. Řasy měla jednoduše natočené, bez oční linky, což ostře kontrastovalo s jejími předchozími vystoupeními, kde byly oči často zdůrazněny výraznými grafickými liniemi. Její pleť se vyznačovala decentními chladnými konturami v kombinaci s lehkou tvářenkou. Její rty byly lehce zvýrazněné růžovou, což nabízelo moderní interpretaci beauty trendů 90. let.

Smíšené reakce na sociálních sítích

Na sociálních sítích mnoho uživatelů vyjádřilo překvapení nad touto změnou stylu. Některé komentáře hovořily o „patrné proměně“ s poznámkami jako „náhle zestárla“ nebo „je k nepoznání“. Jiní uživatelé se však herečky Alexy Demie zastali a poukázali na to, že fyzické změny jsou přirozenou součástí stárnutí. Mezi podpůrnými zprávami byly: „je to normální, je jí 35, všichni se s věkem měníme“ a „stále je nádherná“.

Je důležité si uvědomit, že ženská těla – stejně jako těla všech ostatních – nejsou objekty, o kterých by se dalo volně hovořit: každý si může se svým tělem, obličejem, oblečením nebo make-upem dělat, co chce. A ano, každý se s věkem mění; je to přirozené – není třeba z toho dělat velkou věc ani to kritizovat.

Tímto „přirozeným“ líčením inspirovaným 90. léty Alexa Demie demonstruje svou touhu zkoumat nové estetické kódy. Tento přístup také odráží uměleckou a osobní svobodu, vzdálenou rigidním očekáváním, a připomíná nám, že styl – stejně jako vzhled – se v průběhu času vyvíjí podle přání a vlivů.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Pamela Anderson v 58 letech překvapuje objemným fénováním, které vyvolává debatu.
Zpěvačka Selena Gomez v županu zvolila intenzivní make-up

