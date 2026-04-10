Pamela Anderson v 58 letech překvapuje objemným fénováním, které vyvolává debatu.

Na udílení cen Fashion Trust US Awards v roce 2026 v Los Angeles Pamela Anderson upoutala pozornost svou vlasovou „proměnou“. Herečka z filmu „Nahá zbraň“, známá svými typickými romantickými vlnami, se tentokrát rozhodla pro objemný, retro stylový účes, čímž potvrdila svou zálibu ve stylistickém přetváření.
Retro fénování inspirované 70. léty
Pamela Anderson neustále experimentuje se svým image a s každým veřejným vystoupením střídá střihy, barvy a textury vlasů. Tento nový vzhled je součástí série nedávných vlasových transformací, které odrážejí její svobodný a asertivní přístup ke kráse. Na této akci se Pamela Anderson proslavila strukturovaným foukáním vlasů s výrazným objemem a vrstveným melírem. Účes zdobila ofina do tvaru závěsu, ikonický detail 70. let, evokující retro estetiku často spojovanou s herečkou Goldie Hawn.
Tento účes kontrastuje s jemnými kudrlinami, které Pamela Anderson nedávno předvedla, včetně romantického vlnitého mikáda. Tento objemný fén byl zkombinován se strukturovanými fialovými košilovými šaty zdobenými stříbrnými květinovými detaily. Co se týče líčení, Pamela Anderson zůstala věrná své přirozené estetice se zářivou pletí a nádechem růžové na rtech.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Evoluce vlasů hrdě vystavená
V posledních měsících Pamela Anderson značně experimentovala se svými vlasy. Prozkoumala různé délky, od shag až po upravený mullet, a také barevné variace, od blond po rudou, včetně narůžovělého melíru. Vždy hledá nové způsoby, jak si pohrát s texturami, střídá uhlazené styly a přirozenější, téměř rozcuchané looky. Tato stylistická odvaha odráží jasnou touhu znovuobjevit svůj image a zároveň zůstat věrná své ikonické osobnosti 90. let.
Pohled, který rozděluje názory na sociálních sítích
Jak už to tak bývá, když celebrita zvolí nečekaný styl, nový účes Pamely Anderson bohužel vyvolal online četné reakce. Někteří uživatelé internetu vyjádřili svou preferenci pro její typické kudrnaté vlasy a napsali například: „Dávám přednost kudrnatým.“ Jiní komentáři naopak tento vývoj chválili a věřili, že vzhled přináší nádech modernity: „Miluji to, je to svěží.“ Několik uživatelů bylo k technice stylingu skeptičtějších a prohlásili: „Nevypadá to jako foukané vlasy.“
Kromě těchto názorů je důležité si uvědomit, že vzhled člověka – ať už jde o účes nebo postavu – by neměl být neustále posuzován. Zda je příjemný, nebo ne, nakonec nezáleží na tom, zda je tento účes v první řadě dílem samotné Pamely Anderson a odráží její svobodu přetvářet se podle svého uvážení.
Tímto objemným účesem inspirovaným sedmdesátými léty Pamela Anderson potvrzuje svou touhu prozkoumat nové aspekty svého image. Tato vlasová transformace opět demonstruje herečkin trvalý vliv na trendy v oblasti krásy a její oddanost svobodnému přístupu ke stylingu.