Šaty a střih zpěvačky Christiny Aguilery způsobily na červeném koberci senzaci.

Americká zpěvačka a skladatelka Christina Aguilera nepřijela na udílení ceny Breakthrough Prize 2026 jen proto, aby se tam objevila. Její vstup byl výrazný hned dvěma způsoby: v elegantních černých šatech a sestřihu, který všechny překvapil.
Vzhled navržený od hlavy až k patě
Na 12. ročníku udílení cen Breakthrough Prize 18. dubna 2026 v Santa Monice Christina Aguilera odhalila outfit, který se rychle stal jedním z nejdiskutovanějších večerních outfitů. Zpěvačka se objevila v černých šatech s odhalenými rameny a strukturovaným živůtkem s koženým efektem, který vytvářel siluetu přesýpacích hodin. Sukně se postupně mění v plisovanou sukni s poloprůhlednými panely, které kontrastují s formálností topu. Lehká vlečka vzadu celkový vzhled zjemňovala.
Christinu Aguileru večer doprovázel její snoubenec Matthew Rutler, který v černém obleku vypadal elegantně. Společně tvořili jeden z nejstylovějších párů na letošním ceremoniálu udílení ceny Breakthrough Prize, přezdívané „Oscary vědy“.
Doplňky v souladu s černým motivem
Christina Aguilera svůj outfit doplnila náhrdelníkem s velkým tmavým kamenem na hustě propleteném diamantovém řetízku, jemným náramkem a několika prsteny. Černé špičaté otevřené podpatky dotvářely zcela monochromatický vzhled, ucelený od prvního pohledu až do posledního detailu.
Skutečné překvapení: střih vlasů
Ačkoli šaty rozhodně zaujaly, nejvíce reakcí vyvolal její nový účes. Christina Aguilera, známá svými dlouhými blond vlasy, dorazila s mikádem sahajícím až k bradě s lehce stočenými konci, který jí rámoval obličej čistým, téměř geometrickým způsobem. Charakteristickým prvkem je mikroofina. Střih, který navrhla kadeřnice Yuichi Ishida, vyvažuje odvážnou modernu a rafinovanou eleganci.
Dokonale provedeným outfitem v černém a dramatickou proměnou vlasů Christina Aguilera dokázala, že umí překvapit. Spojením klasické sofistikovanosti s moderním nádechem se nezapomenutelně objevila a znovu potvrdila svůj status ikony schopné se proměnit, aniž by zůstala nepovšimnuta.