„Přestala jsem se dívat na sebe“: tato zpěvačka se otevírá o svých nejistotách

Léa Michel
Francouzská zpěvačka a skladatelka Clara Luciani otevřeně hovoří o problémech s vnímáním vlastního těla, které ji brzdily tři desetiletí. Nedávným hostem francouzské talk show Quotidien prozradila, jak osvobozující bylo její nejnovější turné, které jí konečně umožnilo přestat být „posedlá“ a plně se vyjádřit na pódiu.

Prohlídka, která hojí rány

S více než milionem prodaných alb a třetím albem „Mon sang en pleine conquête“ (Má krev v plném podmanění) završila Clara Luciani své turné triumfálně 18. a 19. února v pařížské Accor Areně. Přesto se za svou sebevědomou pódiovou přítomností přiznává, že během svých prvních turné si byla „velmi vědoma svého těla“ a cítila se „stydlivě za své proporce“. „Až ve třicítce jsem se konečně cítila o něco lépe,“ přiznala v pořadu „Quotidien“, který moderoval Yann Barthès.

„Přestal jsem se omlouvat za to, že jsem tady.“

Na tomto turné nastal zlom: „Je mi to jedno, jsem zpěvačka a jsem tady, abych dělala hudbu. Přestala jsem se soustředit na sebe, zabrala jsem prostor.“ Výsledek? Zážitek „mnohem příjemnější, silnější a působivější“. Toto osvobození jí umožnilo znovu se zaměřit na to, na čem skutečně záleží, daleko od soudů o jejím vzhledu, které ji pronásledovaly od dětství – výška 11 m (1,76 m), komentáře o její „příliš velké čelisti“ na začátku její kariéry. V roce 2021 v Madame Figaro definovala Clara Luciani krásu jako „tisíc způsobů, jak být sama sebou, pěstovat své odlišnosti“ a upřednostňovat „křehké a nejisté, kteří si nejsou vědomi svého vlastního kouzla“.

Tato odhalení, která se shodují s jejími dvěma pařížskými schůzkami, odhalují umělkyni, která je sama se sebou v míru a proměňuje své zranitelnosti v silné stránky. Clara Luciani dokazuje, že skutečné sebevědomí se často objeví po letech vnitřního boje, a inspiruje její fanoušky k tomu, aby přijali své vlastní jedinečné silné stránky.

