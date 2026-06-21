„Proč čekat, až budete mít břišní svaly?“: povzbuzuje nás, abychom se toto léto oblékali svobodně

Tělo pozitivní
Émilie Laurent
montrer ventre été sans attendre abdos
@rosabohneur / Instagram

Zatímco parné letní teploty nás nutí odlehčit oblečení a ukázat více kůže, pro některé ženy zůstává ukázání postavy „privilegiem“. Mnoho žen, poháněných „letním tělem“, které je jen dalším výmyslem lidí trpících nadváhou, se cítí vyloučeno z krátkých topů jednoduše proto, že mají „bowl handle“ a plnější postavu.

Nezbytná připomínka „pozitivního přístupu k tělu“ před létem

Ženy sní o světě, kde by mohly nosit sukně bez obav z celulitidy a sportovní crop topy i s měkkým bříškem. V ideálním světě by si nemusely přizpůsobovat oblečení tvaru postavy a mohly by si bez čekání na povolení vzít první malý top, který by viděly. Procházely by se ulicemi s odhaleným břichem, stehny a rukávy bez rukávů a tmavých látek.

V této éře „letních těl“ a moralizujících titulků, které nás nabádají k „zpevnění postavy“, abychom si zasloužily přiléhavé šaty a odhalující topy, je to však jen vzdálená utopie. Je to idylický scénář, který se možná nikdy nenaplní. Každé léto je refrén stejný: musíte zhubnout a „zeštíhlit pas“, abyste si zasloužily rozparkové sukně, zkrácené topy stažené pár tkaničkami a nejtrendovější kousky sezóny. Stejně neúprosný a nepřetržitý jako letní hit hraný donekonečna odsuzuje těla, která se odmítají podřídit této letní metamorfóze.

A tento tlak na štíhlost, prezentovaný pod rouškou argumentů dobré vůle a wellness, ovlivňuje sebevědomí těch, jejichž těla zůstávají nezměněna. Podle průzkumu IFOP 60 % žen uvádí, že s blížícím se létem mají negativní vnímání svého těla. Zatímco některé neúnavně chodí do posilovny a zamykají ledničky v naději, že se přizpůsobí ideálu, jiné volají po stylovém bojkotu těchto diktátů. To je jistě pozitivní postoj tvůrkyně obsahu Tess Ryfa (@rosabohneur), která nám připomíná, že všechna těla jsou v módě platná a že tato tabu existují pouze v našich myslích.

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Příspěvek sdílený paní Rosou Boh-neur (@rosabohneur)

Ukazování břicha, i když neodpovídá standardům

Ve videu, které mnozí považují za „odvážné“ nebo „troufalé“, to mladá žena, která se věnuje osvobození nás od standardů krásy, říká jasně a nahlas: ano, můžete nosit kraťasy s nízkým pasem a zkrácené topy, i když nemáte postavu Emily Ratajkowské. Jako paprsek slunce, který rozjasňuje naše feedbacky a drží všechny staré estetické principy na uzdě, usiluje o sebepřijetí a chce z něj udělat univerzální hnutí.

Už žádné omezování se na neprodyšné oblečení pod záminkou, že naše postava je ve společnosti nepřijatelná nebo že není dostatečně vytvarovaná. Je čas osvobodit naše břicha od volných topů a těsných zipů. A Tess Ryfa (@rosabohneur) nám ukazuje cestu, s břichem poskakujícím před očima a chůzí, která hlasitě hlásá : „Je mi jedno, co si myslí ostatní.“

V čokoládově zbarveném outfitu, který se vzpírá skromnosti vnucované „plnějším“ postavám, se mezi stánky s inspirativní lehkostí prochází temperamentní Tess Ryfa (@rosabohneur). Zatímco příspěvky na sociálních sítích nás často vedou k víře v dokonalost chlubením se vytvarovaným břichem a definovanými svaly, tentokrát nás vyzývá, abychom byly samy sebou.

Obrázek, který zvyšuje sebevědomí a uklidňuje ženy

Komentáře pod videem Tess Ryfa (@rosabohneur) jsou plné laskavosti a uživatelé internetu jí děkují, jako by jim zachránila léto. „Nenech si ujít ani chvilku na slunci kvůli malému bříšku.“ „Jde o to, že jsem ti ani neviděla bříško, jen jsem viděla, jak roztomilý máš outfit.“ „V bříšku se ukrývá láska a krása.“ „Tohle jsem potřebovala vidět na dovolené u moře příští měsíc.“ Zprávy zanechané pod tímto videem, které působí jako cenná lekce v době posedlosti štíhlostí, jsou všechny vděčné.

Některé ženy tomuto znázornění, které je mezi pixely stále vzácné, tleskají, zatímco jiné evokují mýtus o plochém břiše a ze zkušenosti potvrzují, že břišní svaly mizí po pár soustech. Jsme svědky skutečného projevu sesterství a laskavosti.

Tvůrkyně obsahu Tess Ryfa (@rosabohneur), živoucí ztělesnění sebelásky, normalizuje to, co široká veřejnost stále považuje za „výjimečné“ nebo „hrdinské“. Ať už máte břicho „tvrdé jako kámen“, nebo měkké, máte právo nosit topy, které odhalují vaše břicho.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
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