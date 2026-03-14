Navzdory kritice si tato modelka odmítá oholit svázané obočí.

V módním průmyslu jsou standardy krásy pevně stanoveny. Některé osobnosti se dnes rozhodnou tyto normy zpochybňovat. To je případ Sophie Hadjipanteli, modelky, která si své jednotné obočí plně zachovává i přes opakovanou kritiku na sociálních sítích.
Zdvojené obočí, které se stalo poznávacím znamením
Kypersko-američanka Sophia Hadjipanteli se ve světě módy proslavila díky jednomu velmi nápadnému detailu: hustému spletenému obočí. Ve světě, který se často vyznačuje dokonale vyhlazenými tvářemi a přísnými estetickými standardy, tato volba okamžitě vynikne.
Na sociálních sítích, kde má velkou základnu fanoušků, modelka pravidelně sdílí fotografie z focení, módních přehlídek a momentky ze svého každodenního života. Její spojené obočí nikdy neskrývá ani neupravuje; naopak ho plně přijímá jako součást své identity. Pro ni tento fyzický rys není „vadou“, kterou je třeba opravit, ale přirozenou vlastností, kterou se rozhodla oslavovat.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Prosazování vlastní jedinečnosti tváří v tvář kritice
Tato volba si online ne vždy udrží pozornost. Někteří uživatelé internetu jí bohužel neváhají posílat nevyžádané komentáře nebo rady pod jejími příspěvky a povzbuzovat ji k vytrhávání jednoho obočí.
Modelka Sophia Hadjipanteli zůstává ve svém rozhodnutí neochvějná: nechává si ho jednoduše proto, že ho miluje. Spíše než aby usilovala o vnější uznání, tvrdí, že upřednostňuje vlastní pohodlí a svou vizi krásy. V několika rozhovorech dokonce zmínila, že dostává obzvláště agresivní zprávy, včetně výhrůžek. Navzdory tomu i nadále sebevědomě dává najevo svůj vzhled a odmítá nechat se kritikou diktovat o svém image.
Hnutí oslavující přirozené obočí
Kromě svého osobního stylu spustila Sophia Hadjipanteli také iniciativu na sociálních sítích: #UnibrowMovement. Toto hnutí povzbuzuje lidi, aby přijali své přirozené obočí, bez ohledu na jeho tvar nebo hustotu. Myšlenka je jednoduchá: připomenout všem, že krása by neměla být standardizována trendy. Hashtag si rychle získal online komunitu. Tisíce uživatelů začaly sdílet své vlastní fotografie, oslavovat své přirozené rysy a odmítat tlak standardů krásy.
Pro svá focení jde Sophia Hadjipanteli někdy ještě „dál“ a barví si svázané obočí v zářivých odstínech. Kreativní způsob, jak proměnit tento fyzický detail ve skutečný umělecký podpis.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Kariéra, která dokazuje jedinečnost, může být lákavá
Na rozdíl od toho, co si někteří mohou myslet, tato estetická volba její kariéře nijak nebrzdila, právě naopak. Modelka Sophia Hadjipanteli, kterou zastupuje agentura Premier Model Management, spolupracovala s několika mezinárodními značkami a projekty.
V odvětví, které postupně směřuje k větší rozmanitosti, se její takzvaný jedinečný vzhled stává dokonce přínosem. Ztělesňuje novou generaci modelek, které přijímají odlišné tváře a silné identity. Tento přístup je také v souladu s širším hnutím body positivity, jehož cílem je oslavovat těla a tváře takové, jaké jsou.
Důvěra budovaná od dětství
Toto sebevědomí nevzniklo náhodou. Sophia Hadjipanteli často vysvětluje, že její babička sehrála klíčovou roli v utváření jejího sebevnímání. Od dětství ji babička povzbuzovala, aby byla hrdá na svůj původ a fyzické rysy. Tato výchova, založená na sebepřijetí, jí umožnila rozvinout silný pocit sebevědomí. Dnes, ve světě tak exponovaném, jako je móda a sociální média, tento základ slouží jako skutečný štít proti kritice.
Sophia Hadjipanteli nabízí svým zvětšeným obočím jiný pohled na krásu. Její poselství je jasné: fyzické rozdíly nemusí být nutně opravovány ani mazány. Mohou se také stát jedinečným podpisem, stylovým prvkem nebo dokonce zdrojem hrdosti. A ve světě, kde jsou tváře již dlouho homogenizovány, je tato svobodnější a inkluzivnější vize atraktivní pro stále větší počet lidí.