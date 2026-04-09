„Růžovou si může zamilovat každý“: tato maminka znovu rozpoutá debatu o tom, jak vychovávat chlapce

Americká country zpěvačka Maren Morris nedávno vyvolala značnou diskusi poté, co se podělila o osobní úvahu o tom, jak jsou chlapci socializováni od útlého věku. Ve videu zveřejněném na TikToku začátkem dubna 2026 vypráví rozhovor se známou o genderových normách a výchově dětí.
Podpora emocionálního projevu u chlapců
Jádrem jejího poselství je jednoduchá myšlenka: preference, jako je obliba růžové barvy nebo určité kulturní vlivy, by neměly být spojovány s konkrétním pohlavím. Maren Morris vysvětluje, že tyto stereotypy se mohou objevit velmi brzy v životě dětí, někdy již ve škole nebo prostřednictvím jejich interakcí s okolím. Matka šestiletého chlapce jménem Hayes zdůrazňuje, jak důležité je umožnit dětem svobodně vyjadřovat své emoce.
Vysvětluje, že chce vychovávat svého syna v prostředí, kde si může rozvíjet svůj vkus a osobnost, aniž by byl omezen tradičními očekáváními mužnosti: „Dalo mi to hodně naděje, protože mému synovi a jeho kamarádům, dívkám i chlapcům, se daří tak dobře, a já mám naději pro tuto generaci, protože jsou vychováváni komunitami, jako je ta naše, které tyto vzorce boří, a doufám, že jim to všem umožní mít lepší život.“ Podle ní mohou určité diskurzy, které propagují myšlenku, že by se chlapci měli „otužovat“, bránit učení se emoční regulaci.
Maren Morris naopak zdůrazňuje, že se její syn učí identifikovat a vyjadřovat své pocity, což je dovednost, kterou považuje za nezbytnou pro jeho osobní rozvoj. Popisuje ho jako dítě s rozmanitými zájmy, které si užívá baseball, muzikály a kreativní aktivity, jako je výroba šperků. Pro Maren Morris tyto preference jednoduše ilustrují přirozenou rozmanitost osobností.
Debata, která ve společnosti stále probíhá
Komentáře zpěvačky Maren Morrisové jsou součástí širší diskuse o vývoji vzdělávacích a sociálních norem. Mnoho specialistů na vývoj dítěte již několik let zdůrazňuje důležitost prostředí, které dětem umožňuje objevovat své zájmy bez tlaku stereotypů.
Otázka, jak si děti rozvíjejí svou identitu, zejména pokud jde o emoce a vkus, je častým tématem debat v oblasti psychologie a vzdělávání. Myšlenka, že určité barvy, aktivity nebo postoje jsou vyhrazeny pro určité pohlaví, je stále častěji zpochybňována (a právem). Pro Maren Morris může povzbuzování dětí k rozvoji jejich citlivosti a komunikačních dovedností přispět k jejich blahu a budoucím vztahům.
Generace v přechodu
Maren Morris ve svém projevu vyjádřila také optimismus ohledně mladších generací. Věří, že stále více rodičů povzbuzuje své děti, aby vyrůstaly v otevřenějším prostředí, kde je akceptována rozmanitost vkusu a emocí. Zdůraznila roli rodiny a sociálního kruhu ve vzdělávání a poděkovala těm, kteří k této podpoře přispívají.
Podle ní může umožnění dětem svobodně se vyjadřovat pomoci prolomit určité vzorce zděděné z minulosti. Tato myšlenka se shoduje s širším hnutím pozorovaným v mnoha společnostech, kde se otázka emocionálního vyjádření a rovnosti pohlaví neustále vyvíjí.
Americká country zpěvačka Maren Morrisová nám mimo jiné připomíná, že „každý může milovat růžovou“, a znovu otevírá diskusi o svobodě dětí budovat si identitu bez genderových omezení. Její svědectví zdůrazňuje důležitost otevřeného dialogu o vzdělávání v kontextu, kde se normy postupně vyvíjejí.