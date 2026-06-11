Matka, která je kritizována za to, že brala své děti na túry v chladu, svou volbu obhajuje.

Zabalené děti na procházku v mrazivých podmínkách nejsou na sociálních sítích všeobecně populární. Pro Hailey Terry, matku tří dětí s téměř milionem sledujících, jsou však tyto výlety do přírody mnohem víc než jen zábava. Tváří v tvář kritice prosazuje rodičovský styl zaměřený na dobrodružství, nezávislost a společné potěšení.
Milostný příběh s přírodou
Hailey Terry měla dlouho předtím, než se stala matkou, silný vztah k přírodě. Původně pocházela z Las Vegas a vyrůstala obklopena kempováním a túrami, které organizovala její matka. Jako teenagerka objevila radost z trekingu během expedice v Utahu. Tato formativní zkušenost v ní v průběhu let probudila vášeň pro outdoorové aktivity. Dnes chce stejnou zvědavost o světě kolem nich a prostou radost z dne stráveného v přírodě předat i svým dětem.
Když se turistika stane závan čerstvého vzduchu
Příchod jejího prvního dítěte, Kirka, v roce 2019 jí obrátil život vzhůru nohama. Několik týdnů po jeho narození byl její manžel vyslán na misi do zahraničí. Pak pandemie covidu-19 zavedla svá omezení. Hailey, izolovaná a hledající rovnováhu, odmítla trávit dny uzavřená mezi čtyřmi zdmi.
Povzbuzena svou matkou se poprvé odvážila vyrazit ven s dítětem v nosítku. Zážitek byl pro ni zjevením. Chůze, dýchání, pohyb: znovuobjevila pocit svobody, který v této nové fázi svého života potřebovala. Od té doby se rodinná dobrodružství stala srdcem jejího online světa.
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Volby, které jsou kontroverzní
S růstem její komunity se kritika stupňuje. Někteří lidé považují za nezodpovědné brát malé děti na túry v chladném počasí. Hailey Terryová však zůstává neovlivněna. Podle jejího názoru naše společnost někdy upřednostňuje pohodlí natolik, že přehlíží výhody náročnějších zážitků.
Pro tuto matku umožňuje čelit ne zrovna ideálním povětrnostním podmínkám ve vhodném prostředí dětem rozvíjet sebevědomí a přizpůsobivost. Daleko od vize výkonu za každou cenu hájí především myšlenku, že děti jsou často schopnější, než si představujeme, když jsou respektovány jejich potřeby a tempo.
Organizace navržená pro jejich blaho
Za inspirativními fotografiemi se skrývá důkladná příprava. Každý výlet je pečlivě naplánován, aby byla zaručena bezpečnost celé rodiny: součástí rovnice je vhodné oblečení, vhodné vybavení a neustálá ostražitost.
Hailey především zdůrazňuje jeden zásadní bod: její děti nikdy nejsou nuceny. Pokud se objeví únava, zima nebo touha jít domů, túra je bez váhání ukončena. Cílem není překonávat rekordy ani na někoho zapůsobit. Jde především o sdílení zvláštních okamžiků, vytváření společných vzpomínek a pěstování lásky k objevování.
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Hailey Terry se rozhodla vzít své děti na průzkum stezek, i když teploty klesají, a prosazuje tak přístup, který jistě vyvolává debatu. Pro ni tyto zážitky pomáhají vychovávat děti, které jsou sebevědomé, zvědavé a cítí se ve svém prostředí dobře. A přestože její metody nadále podněcují diskuse, tato matka zůstává věrná svému přesvědčení: nejkrásnější dobrodružství nejsou vždy ta nejpohodlnější, ale mohou vytvořit vzácné vzpomínky na celý život.