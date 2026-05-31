Projekt této ženy pro pozůstalé rodiče se dotýká tisíců lidí.

Ztráta dítěte je zážitek, který mění život. Ve Spojených státech se Rosann Cassiopi rozhodla věnovat svůj čas a odborné znalosti pomoci rodinám, které čelí tomuto zármutku. Její projekt, citlivý i dojemný, se nyní dotýká tisíců lidí.
Když se svatební šaty stanou symbolem něhy
Některé šaty vyprávějí hned několik příběhů. Toto je vize Rosann Cassiopi, obyvatelky Wisconsinu, která svatební šaty darované jednotlivci přeměňuje na „andělské šaty“. Tyto drobné oděvy jsou určeny pro kojence, kteří zemřeli před narozením nebo krátce po něm. Každý výtvor je pečlivě navržen tak, aby rodinám nabídl útěchu v obzvláště těžkém období. Za každým stehem se skrývá touha uctít život, jakkoli krátký.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Nové poslání po změně života
Rosann Cassiopi pracovala tři desetiletí jako zdravotní sestra. Když ji vzácné neurologické onemocnění donutilo odejít do předčasného důchodu, musela změnit svůj každodenní život. S více volného času se rozhodla naučit se šít. Co začalo jako prosté učňovské studium, se rychle stalo skutečným povoláním. Od té doby věnuje velkou část své energie tvorbě těchto jedinečných oděvů.
Více než koníček, závazek na plný úvazek
Rosann tráví u svého šicího stroje téměř deset let přes 40 hodin týdně. Toto pozoruhodné nasazení jí umožnilo vytvořit stovky „andělských šatů“. Její přístup je založen na jednoduchém přesvědčení: malá gesta mohou mít obrovský dopad. Prostřednictvím své pečlivé práce nabízí rodinám předmět prodchnutý něhou a respektem v kontextu, který je často poznamenán tichem a osamělostí.
Výtvory nabízené zdarma
Všechny šaty, které Rosann vyrábí, jsou distribuovány zdarma. Jsou posílány do nemocnic a rodinám v nouzi. Pro tuto bývalou pečovatelku je to způsob, jak se i nadále starat o druhé. Mimo pozornost reflektorů diskrétně plní svůj závazek, motivována touhou přinést trochu útěchy těm, kteří procházejí obzvláště těžkým obdobím.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Kolektivní projekt sloužící rodinám
Rosann se také účastní americké asociace „Real Imprints“, která koordinuje projekt Angel Gowns. Prostřednictvím sítě nadšených dobrovolníků organizace přeměňuje darované svatební šaty na oblečení pro děti, které zemřely v důsledku potratu, porodu mrtvého dítěte nebo krátce po porodu. Toto úsilí podporuje velký počet rodin a zároveň zvyšuje povědomí veřejnosti o realitě, o které se stále jen zřídka diskutuje.
Změna našeho pohledu na perinatální úmrtí
Kromě šití chce Rosann otevřít diskusi o perinatálním úmrtí. Podle ní „příliš mnoho rodičů snášelo tuto zkoušku v tichosti příliš dlouho.“ Nabídkou těchto šatů doufá, že truchlícím rodičům připomene, že v tom nejsou sami. Její poselství rezonuje s mnoha rodinami: na každém příběhu záleží, každá emoce si zaslouží být slyšena a každé dítě si zaslouží být důstojně oceněno.
Tato žena z Wisconsinu svým štědrým nasazením ukazuje, že i obyčejný kus látky se může stát silným symbolem podpory, solidarity a lidskosti.