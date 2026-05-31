Projekt této ženy pro pozůstalé rodiče se dotýká tisíců lidí.

Rodičovství
Fabienne Ba.
@theangelgownsproject / Instagram

Ztráta dítěte je zážitek, který mění život. Ve Spojených státech se Rosann Cassiopi rozhodla věnovat svůj čas a odborné znalosti pomoci rodinám, které čelí tomuto zármutku. Její projekt, citlivý i dojemný, se nyní dotýká tisíců lidí.

Když se svatební šaty stanou symbolem něhy

Některé šaty vyprávějí hned několik příběhů. Toto je vize Rosann Cassiopi, obyvatelky Wisconsinu, která svatební šaty darované jednotlivci přeměňuje na „andělské šaty“. Tyto drobné oděvy jsou určeny pro kojence, kteří zemřeli před narozením nebo krátce po něm. Každý výtvor je pečlivě navržen tak, aby rodinám nabídl útěchu v obzvláště těžkém období. Za každým stehem se skrývá touha uctít život, jakkoli krátký.

Nové poslání po změně života

Rosann Cassiopi pracovala tři desetiletí jako zdravotní sestra. Když ji vzácné neurologické onemocnění donutilo odejít do předčasného důchodu, musela změnit svůj každodenní život. S více volného času se rozhodla naučit se šít. Co začalo jako prosté učňovské studium, se rychle stalo skutečným povoláním. Od té doby věnuje velkou část své energie tvorbě těchto jedinečných oděvů.

Více než koníček, závazek na plný úvazek

Rosann tráví u svého šicího stroje téměř deset let přes 40 hodin týdně. Toto pozoruhodné nasazení jí umožnilo vytvořit stovky „andělských šatů“. Její přístup je založen na jednoduchém přesvědčení: malá gesta mohou mít obrovský dopad. Prostřednictvím své pečlivé práce nabízí rodinám předmět prodchnutý něhou a respektem v kontextu, který je často poznamenán tichem a osamělostí.

Výtvory nabízené zdarma

Všechny šaty, které Rosann vyrábí, jsou distribuovány zdarma. Jsou posílány do nemocnic a rodinám v nouzi. Pro tuto bývalou pečovatelku je to způsob, jak se i nadále starat o druhé. Mimo pozornost reflektorů diskrétně plní svůj závazek, motivována touhou přinést trochu útěchy těm, kteří procházejí obzvláště těžkým obdobím.

Kolektivní projekt sloužící rodinám

Rosann se také účastní americké asociace „Real Imprints“, která koordinuje projekt Angel Gowns. Prostřednictvím sítě nadšených dobrovolníků organizace přeměňuje darované svatební šaty na oblečení pro děti, které zemřely v důsledku potratu, porodu mrtvého dítěte nebo krátce po porodu. Toto úsilí podporuje velký počet rodin a zároveň zvyšuje povědomí veřejnosti o realitě, o které se stále jen zřídka diskutuje.

Změna našeho pohledu na perinatální úmrtí

Kromě šití chce Rosann otevřít diskusi o perinatálním úmrtí. Podle ní „příliš mnoho rodičů snášelo tuto zkoušku v tichosti příliš dlouho.“ Nabídkou těchto šatů doufá, že truchlícím rodičům připomene, že v tom nejsou sami. Její poselství rezonuje s mnoha rodinami: na každém příběhu záleží, každá emoce si zaslouží být slyšena a každé dítě si zaslouží být důstojně oceněno.

Tato žena z Wisconsinu svým štědrým nasazením ukazuje, že i obyčejný kus látky se může stát silným symbolem podpory, solidarity a lidskosti.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
„Už svého syna nepoznávám“: jak maskulinismus narušuje pouto mezi některými matkami a jejich syny?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Už svého syna nepoznávám“: jak maskulinismus narušuje pouto mezi některými matkami a jejich syny?

Často to začíná nenápadnými náznaky. Strohá poznámka u večeře, video sdílené bez vysvětlení, posměšný smích při zmínce slova...

Jet na dovolenou bez dětí: 6 dobrých důvodů, proč se odvážit (a bez výčitek svědomí)

Mnoho rodičů o tom tajně sní: o dovolené bez hádek na zadním sedadle nebo záchvatů vzteku na horkém...

Tato mladá matka vysvětluje, proč ji obyčejný dopis rozplakal celé hodiny.

U příležitosti Dne matek, který se ve Spojených státech slaví 10. května, se americká influencerka Dani Austin Ramirez...

V Jižní Koreji jsou tato poporodní centra stejně fascinující, jako rozporuplná.

Zatímco ve většině zemí světa se novopečené matky vracejí domů ihned po porodu, v Jižní Koreji nacházejí útočiště...

Studium přerušila na 34 let; nakonec získala titul se svým synem.

V roce 1992 se akademický sen Carly Hunter Ramseyové náhle rozplynul. O třicet čtyři let později se vrátila...

Tato matka dvojčat testuje jejich „spojení“; video se stalo virálním.

Matka, dva chlapci oddělení dveřmi a série otázek kladených ústně. Odpovědi dvojčat ohromily uživatele internetu – a znovu...