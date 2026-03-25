Tato matka, kritizovaná za to, že nadále kojila svou čtyřletou dceru, své rozhodnutí obhajuje.

Julia P.
Kojení čtyřletého dítěte může být v některých kulturách překvapivé, ba dokonce šokující. Pro některé matky je však tato volba součástí přirozené a asertivní vize rodičovství. To je případ Shinnai Visser (@mindful_mamma_za), která se navzdory kritice zasazuje o prodloužené kojení.

Volba, která je kontroverzní

Shinnai Visserová, jihoafrická matka dvou dětí, se nebrání svému každodennímu životu. Na Instagramu sdílí své zkušenosti s kojením „řízeným dítětem“, tedy přístupem, kde se tempo kojení řídí potřebami dítěte. Tato volba, která zdaleka není všeobecně přijímaná, vyvolala četné reakce. Někteří uživatelé internetu považují tento typ kojení za „nevhodný“ a naznačují nadměrnou závislost nebo připoutanost považovanou za „příliš intenzivní“.

V reakci na tuto kritiku jednoduše uvádí : problém není biologický, ale kulturní. V mnoha částech světa a v průběhu dějin není kojení po dosažení věku dvou let zdaleka neobvyklé. Jsou to především současné západní normy, které tuto praxi zkrátily.

Rytmus, který se vyvíjí s dítětem

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení se kojení čtyřletého dítěte vůbec nepodobá kojení kojence. Pro její nejstarší dceru se tyto chvíle staly vzácnými, krátkými a klidnými. Může se jednat o občasné krmení, někdy jednou denně, někdy žádné po dobu několika dní. Dítě si vybírá podle svých aktuálních potřeb.

Pro její dvacetiměsíční dceru je však kojení stále častější. Je obzvláště užitečné pro zmírnění bolesti při prořezávání zoubků, během růstových spurtů nebo pro poskytnutí útěchy. Shinnai Visser (@mindful_mamma_za) zdůrazňuje důležitý bod: s věkem kojení vyživuje emoce více než tělo. Stává se regulačním nástrojem, způsobem, jak uklidnit stále se vyvíjející nervový systém.

Přístup zaměřený na odkazy

Pro tuto matku jsou tato prodloužená kojení v první řadě okamžiky spojení. Přirovnává je k uklidňujícím rituálům, které mohou dospělí sami vyhledávat ve svém každodenním životě. Podle ní v nich její nejstarší dcera nachází pocit bezpečí a stability. U své dcery také pozoruje větší schopnost zvládat emoce a rostoucí sebevědomí. Obhajuje myšlenku, kterou často prosazují někteří odborníci: nezávislost dítěte nepramení z vynuceného odloučení, ale z bezpečného vztahu.

Osobní volba, která se týká pouze každého jednotlivce.

Jádrem této debaty je klíčová otázka: kdo rozhoduje o tom, co je v mateřství „normální“ a co ne? Kojení, ať už krátké či dlouhé, je hluboce osobní volbou. Týká se těla matky, jejích pocitů, ale také blaha dítěte. Tento typ rozhodnutí nelze redukovat na vnější soudy ani na jediný soubor standardů.

Kritizování matky za to, jak se rozhodne krmit nebo uklidňovat své dítě, ignoruje rozmanitost zkušeností, kultur a potřeb. Některé ženy se cítí dobře s delším kojením, jiné ne. Některé přestanou brzy, jiné pokračují. Ve všech případech si tato rozhodnutí zaslouží respekt.

Porodnice, která naslouchá především sama sobě

Shinnai Visser (@mindful_mamma_za) odmítá stanovit konkrétní datum pro odstavení. Raději nechává věci přirozeně plynout, v závislosti na své dceři a vlastních pocitech. Tváří v tvář kritice lidi především povzbuzuje k opětovnému spojení sami se sebou: k sebevzdělávání, naslouchání svému tělu a důvěřování své intuici.

Její přístup, někdy vnímaný jako „atypický“, nám v konečném důsledku připomíná jednu zásadní věc: neexistuje jediný správný způsob, jak být matkou. Každá žena, každé tělo, každé dítě si buduje svou vlastní rovnováhu. A v intimním prostoru mateřství by vždy měly převládat respekt, laskavost a svoboda volby.

Aby podpořila svou dceru, která trpí alopecií, rozhodla se jedna matka pro smysluplný krok: ostříhala si část vlasů,...

