Obléká svého syna do legín a online reakce vypovídají o genderových normách za vše.

Rodičovství
Émilie Laurent
stéréotypes genre enfant
@laurelbang / Instagram

Genderové stereotypy se stále drží dětského oblečení. Matka, která také píše současné dětské říkanky, měla na sociálních sítích smutnou zkušenost s tímto tématem. Všechno to začalo obyčejnými legínami, které nosili chlapci, na nohou svého syna. A soudě dle komentářů by chlapci měli nosit kalhoty a svetry s hrdinskými konotacemi a dívky růžové šaty s přidanými flitry. Archaické normy, které matka odsuzuje.

Legíny: oděv sváru

Pouhá zmínka o legínách vyvolává pobouření a vášnivé stylistické debaty. Legíny, které jsou často označovány za „vizuální horor“ nebo dokonce šicí katastrofu, patří mezi „kontroverzní“ kousky, podobně jako kalhoty labubu a roztrhané džíny. Legíny, které módní svět kritizuje a obviňuje ze „špatného vkusu“, nemají zrovna hvězdnou pověst.

Zatímco na takzvaných ženských postavách je to sotva tolerováno, na mužských nohou je to prostě zakázáno. Výjimku z tohoto velmi přiléhavého módního kousku mají pouze ostřílení maratonci a i pod rouškou sportu jsou často vystaveni ostré kritice. I chlapci, ať už jsou jakkoli bezstarostní, trpí hrozným osudem mužnosti, když se uráčí zvolit legíny místo modrých kalhot.

Alespoň k takovému děsivému závěru dospěla jedna matka. Mladá žena, známá jako @laurelbang, reinterpretuje slavné písně z „rodičovské“ perspektivy a skládá smysluplné ukolébavky. Její instagramový účet připomíná upřímný deník, kde sdílí užitečné rady a syrovou realitu. Někdy natáčí spontánní okamžiky se svým synem a jedno z těchto videí vyvolalo na internetu pobouření. Důvod tohoto kolektivního rozruchu? Neškodné legíny, jako by se děti měly řídit dress code a vybírat si oblečení podle pohlaví, nikoli podle osobního vkusu.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Mathilde (@laurelbang)

Nenávistné komentáře o obyčejném kusu látky

Vidět chlapce, jak se šťastně prochází v legínách, není problém, s výjimkou těch, kteří si stereotypy pletou s pravdou a myslí si, že by si chlapec měl hrát s autíčky a nosit sportovní svetry. Soudě dle komentářů, které příspěvek zaplavily jako příval kritiky, legíny nemají v chlapeckém šatníku místo a matka je nezodpovědná za to, že svého syna s takovými „praktikami“ seznamuje.

Tento pružný oděv, který připomíná druhou kůži, se skvěle hodí pro aktivní dětská dobrodružství a neustálé akrobacie. Hrstka uživatelů internetu, zaslepená normami a ovlivněná zastaralými stereotypy, se však odradila, když viděla „zženštilé“ nápisy tam, kde ti tolerantnější viděli pouze „terénní“ oděv, který podporuje flexibilitu.

„Oblékat syna do legín je známkou duševní choroby,“ tvrdí jedna žena. „To je noční můra,“ přidává se další. „Z toho dítěte bude buzerant.“ Tito šiřitelé nenávisti jsou ti samí, kteří touží po starých časech, kdy si holčičky tiše hrály s panenkami Barbie a učily se o mateřství s panenkami, zatímco kluci se prali o míč a nenápadně se učili o vedení.

Matka, nevědomá oběť do očí bijící úzkoprsosti, poukazuje na to, že 95 % komentářů píší muži. Jako by obyčejné legíny velikosti 10 znamenaly konec jejich druhu a ohrožovaly jejich mužnost. Jako by oblečení diktovalo chování. Ale jak nám matka připomíná , „oblečení nemá morálku“. A to není její jediná lekce o toleranci.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Mathilde (@laurelbang)

Brilantní reakce této matky na nenávist

Oblečení a hračky nejsou inherentně genderově podmíněné. Chlapec může nosit růžové polo tričko a dívka modrou mikinu, stejně jako si jeden může užívat přípravu jídla ve své kuchyňské sadě, zatímco druhý si užívá horskou cyklistiku. Legíny proto nejsou o nic „ženštější“ než mužnější. Představa, že legíny nějakým způsobem zženšťují, je sociální konstrukt, produkt ideologického podmiňování.

Společnost nás přesvědčila, že každý kus oblečení musí zapadat do nějaké kategorie, a ne jen ten v našem šatníku. A to platí dodnes. Podle rozsáhlé studie 20 000 košil a kraťasů od velkých značek jsou stereotypy jasně otisknuty na hrudi dětí. Navzdory společným zájmům jsou dívky spojovány se slovy jako „láska“, „úsměv“ a „sen“, zatímco chlapci mají odvážnější přídavná jména jako „prozkoumávat“, „rychle“ nebo „parta“.

A tento incident s legínami je jen další ilustrací tohoto základního problému. Matka na tyto útoky nereagovala násilně, ale zůstala pevná, ale učinila tak pedagogickým způsobem. Všem připomněla: „Děti neochráníte tím, že je učíte dodržovat absurdní pravidla.“ Vychovává své dítě k laskavosti, zatímco ostatní zůstávají vězni svých zastaralých přesvědčení.

Tyto legíny jsou druhořadé ve srovnání s radostí, kterou dítě vyjadřuje, a jeho výbuchy smíchu. Jsou pouze kulisou. Přesto je někteří stále vnímají jako varovný signál, jako by oblečení nošené v parku mohlo rozhodnout o celé budoucnosti dítěte.

Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Article précédent
Tato matka, kritizovaná za to, že nadále kojila svou čtyřletou dceru, své rozhodnutí obhajuje.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kojení čtyřletého dítěte může být v některých kulturách překvapivé, ba dokonce šokující. Pro některé matky je však tato...

Aby podpořila svou dceru, která trpí alopecií, rozhodla se jedna matka pro smysluplný krok: ostříhala si část vlasů,...

Jsou to děti, které nedělají žádné problémy, které k poslušnosti nepotřebují napomenutí a které jsou pozoruhodně poslušné. Na...

Těhotná Amanda Macari (@macariamanda) zvěčnila 8 měsíců svého rostoucího bříška v černé a bílé barvě, což je dojemný...

Již několik let některé veřejné osobnosti mění naše vnímání těla. Dnes se Iskra Lawrence, jedna z nejvlivnějších osobností...

Tuto otázku rodiče jen zřídka předvídají, na rozdíl od otázky, jak se děti rodí. Jejich láska je tak...