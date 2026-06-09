Astronautka Kellie Gerardi, první žena, která odstříkala mateřské mléko v beztížném stavu, se zapsala do historie.

Často jí říkali, že si bude muset vybrat mezi mateřstvím a vědeckou kariérou, ale Kellie Gerardi se rozhodla pro obojí. Pouhých osm týdnů po porodu dcery se vrátila na své místo v omezeném prostoru raketoplánů. Astronautka, 90. žena, která letěla na oběžnou dráhu, je průkopnicí: odstříkala mateřské mléko v beztížném stavu, aby podpořila výzkum. Symbolický úspěch pro tuto matku, která skutečně našla své místo mezi hvězdami.
Odsávání mateřského mléka v beztížném stavu: Kellie Gerardi splnila svůj úkol
Je to obrázek, který se stal virálním na sociálních sítích a oslovil 3,5 milionu lidí po celém světě. Ukazuje astronautku levitující, s taškami od odsávačky mateřského mléka, která se vznáší a vystavuje svou denní sbírku mléka. S úsměvem na tváři a hrdě vystaveným tmavě modrým skafandrem dosáhla Kellie Gerardi dalšího výkonu ve své slavné kariéře a tentokrát to vnímá jako osobní vítězství.
Před pouhými osmi týdny oslavovala ostřílená astronautka, která má dokonce i panenku Barbie s podobiznou, na porodním oddělení narození své dcery. V sedmém nebi od příchodu tohoto dítěte, počatého pomocí umělého oplodnění a které považuje za dar z nebes, astronautka neztrácela čas a vrátila se ke svým povinnostem ve vesmíru.
Během poporodního období, které bylo pro mnoho žen náročné, strávila za řízením kosmické lodi v mikrogravitaci. Jako součást „početní menšiny“ ve vesmírném sektoru, který se pyšní pouze 85 ženami z 644 astronautů, zanechala v historii nesmazatelnou stopu. Zdá se, že citát „do nekonečna a dále“ se stal jejím synonymem.
Tato žena se vzpírá zákonům gravitace, ale také zákonům celého odvětví, které často vyžaduje oběti a nutí ženy, aby si vybraly mezi rodinným životem a dětskými sny. „Upřímně soucítím s ženami, které se cítí povinny vrátit se do práce dříve, než jsou připravené, ale to není můj případ,“ argumentuje v příspěvku o svém životním stylu „vesmírná loď, práce, postýlka“ .
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Tento akt je obrovským krokem pro zdraví žen
Kellie Gerardi, která ze svého slovníku vyloučila slovo „nemožné“ a nikdy neustoupí před překážkou, se vydala na cestu za respektem a kolektivním uznáním. Odstříkala mateřské mléko v mikrogravitaci během parabolického letu pro IIAS, ne proto, aby si sklidila chválu, ale v naději, že učiní nové objevy o mateřské fyziologii. Tato průhledná nádoba naplněná mateřským nektarem není určena k výživě jejího dítěte, ale k obohacení našeho chápání ženského těla.
Cíl tohoto experimentu, který z ní dělá průkopnici? Osvětlit záhady obklopující mateřské mléko a studovat jeho změny za specifických podmínek, jako je mikrogravitace nebo vysoké zrychlení. „Náš vědecký tým ve skutečnosti provádí řadu studií mateřského mléka. Od pumpování v mikrogravitaci během parabolických letů, včetně složení a lipidomiky, až po náš druhý vědecký let do vesmíru příští rok,“ vysvětluje v popisku.
Kromě toho, že se Kellie Gerardi zabývá tématem, které vědci, kteří jsou převážně muži, dlouho opomíjeli, pracuje také na zlepšení podpory poskytované matkám ve svém povolání. Ženy by si totiž neměly muset dávat pauzu na kojení , ani by se neměly muset vzdávat svých ambicí.
Astronautka a matka je tváří změny.
Ačkoli astronautka tráví své dny v odlehlých končinách vesmíru, hvězdy se ne vždy sešly pro třicátnici, kterou časopisy Time a USA Today označily za „Ženu roku“. Ve svém osobním životě přežila bouřlivé období, osm let byla neplodná a potratila. Svou cestu IVF dokonce zdokumentovala na svém instagramovém účtu, aby nabídla jiný, realističtější a autentičtější pohled na mateřství, vzdálený idylickým vyprávěním.
Dnes se cítí šťastná, že má holčičku, které dala jméno Max Q jako poctu vesmírnému výzkumu. Pro ni je to malý zázrak. Toto dítě, počaté s velkými obtížemi, ji povzbuzuje k tomu, aby dvakrát usilovněji bojovala za spravedlivější a rovnější společnost. Protože zatímco Kellie Gerardi neustále míří ke hvězdám, zůstává nohama na zemi. Ví, že je ještě třeba udělat mnoho práce, aby bylo dosaženo parity a zajištěny slušné pracovní podmínky pro matky.
Zatímco ženy jsou ve vesmírném oboru stále výjimkou, astronautka Kellie Gerardi – která je živoucím ztělesněním vytrvalosti – z každého činu dělá manifest, progresivní událost.