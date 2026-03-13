V Londýně se workshop učí otce, jak upravovat vlasy svých dcer

Fabienne Ba.
Naučit se zaplést si cop nebo culík se může zdát jednoduché, ale pro některé rodiče nejsou tyto dovednosti vždycky samozřejmostí. V Londýně se tento problém snaží řešit inovativní iniciativa. Na workshopu, který se konal v hospodě a byl široce sdílen na sociálních sítích, se otcové naučili základy úpravy vlasů, aby se mohli snáze starat o vlasy svých dětí.

Kadeřnický workshop pořádaný v hospodě

Akce se konala v londýnském pubu Lucky Saint. Sešlo se tam asi třicet otců, aby se zúčastnili workshopu s názvem „Pints & Ponytails“. Pod vedením profesionálů z kolektivu Braid Maidens, který se specializuje na výuku účesů, jako jsou copy a copy, se zúčastnění otcové seznámili s různými technikami.

Asi dvě hodiny se učili, jak vytvářet jednoduché účesy, jako jsou culíky, ale i propracovanější copánky. Pro procvičování měl každý zúčastněný tatínek figurínu a potřebné vybavení: kartáče, gumičky a sponky.

Iniciativa, která rychle upoutala pozornost

Fotografie z akce se objevily na sociálních sítích a rychle vyvolaly četné reakce. Uživatelé internetu iniciativu chválili, někteří ji vnímali jako „symbol otcovství, které se více věnuje každodenním úkolům“. Videa ukazují účastníky, jak se soustředí na své účesy a v uvolněné atmosféře si vyměňují tipy a triky.

Projekt, který jde nad rámec pouhého kadeřnictví

Tato událost je součástí širší iniciativy vedené komunitou „Secret Life of Dads“, podcastem a kolektivem věnovaným současnému otcovství. Jejich cílem je vytvořit prostor, kde otcové mohou sdílet své zkušenosti a diskutovat o výzvách rodičovství. V této souvislosti se učení se zaplétání vlasů stává také záminkou k řešení širších témat, jako je zapojení otců do každodenního života dětí.

Vyvíjející se role otců

Výzkumníci již několik let pozorují posun v roli otců v rodinném životě. V mnoha zemích se (konečně) více zapojují do péče a každodenních aktivit svých dětí. Iniciativy, jako jsou tyto workshopy, ilustrují tuto transformaci a oceňují dovednosti, které byly dříve spojovány především s matkami. Pro organizátory tato setkání také pomáhají posilovat pouta mezi rodiči a dětmi prostřednictvím jednoduchých, každodenních gest.

Tato kadeřnická dílna pro otce v konečném důsledku ukazuje, jak se zdánlivě jednoduché činnosti mohou stát okamžiky učení a sdílení. Kromě copů a culíků akce také ilustruje širší vývoj v modelech otcovství, kdy se otcové (konečně) zapojují do každodenních úkolů rodinného života.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
