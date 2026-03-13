V Londýně se workshop učí otce, jak upravovat vlasy svých dcer

Naučit se zaplést si cop nebo culík se může zdát jednoduché, ale pro některé rodiče nejsou tyto dovednosti vždycky samozřejmostí. V Londýně se tento problém snaží řešit inovativní iniciativa. Na workshopu, který se konal v hospodě a byl široce sdílen na sociálních sítích, se otcové naučili základy úpravy vlasů, aby se mohli snáze starat o vlasy svých dětí.
Kadeřnický workshop pořádaný v hospodě
Akce se konala v londýnském pubu Lucky Saint. Sešlo se tam asi třicet otců, aby se zúčastnili workshopu s názvem „Pints & Ponytails“. Pod vedením profesionálů z kolektivu Braid Maidens, který se specializuje na výuku účesů, jako jsou copy a copy, se zúčastnění otcové seznámili s různými technikami.
Asi dvě hodiny se učili, jak vytvářet jednoduché účesy, jako jsou culíky, ale i propracovanější copánky. Pro procvičování měl každý zúčastněný tatínek figurínu a potřebné vybavení: kartáče, gumičky a sponky.
Iniciativa, která rychle upoutala pozornost
Fotografie z akce se objevily na sociálních sítích a rychle vyvolaly četné reakce. Uživatelé internetu iniciativu chválili, někteří ji vnímali jako „symbol otcovství, které se více věnuje každodenním úkolům“. Videa ukazují účastníky, jak se soustředí na své účesy a v uvolněné atmosféře si vyměňují tipy a triky.
Projekt, který jde nad rámec pouhého kadeřnictví
Tato událost je součástí širší iniciativy vedené komunitou „Secret Life of Dads“, podcastem a kolektivem věnovaným současnému otcovství. Jejich cílem je vytvořit prostor, kde otcové mohou sdílet své zkušenosti a diskutovat o výzvách rodičovství. V této souvislosti se učení se zaplétání vlasů stává také záminkou k řešení širších témat, jako je zapojení otců do každodenního života dětí.
Vyvíjející se role otců
Výzkumníci již několik let pozorují posun v roli otců v rodinném životě. V mnoha zemích se (konečně) více zapojují do péče a každodenních aktivit svých dětí. Iniciativy, jako jsou tyto workshopy, ilustrují tuto transformaci a oceňují dovednosti, které byly dříve spojovány především s matkami. Pro organizátory tato setkání také pomáhají posilovat pouta mezi rodiči a dětmi prostřednictvím jednoduchých, každodenních gest.
Tato kadeřnická dílna pro otce v konečném důsledku ukazuje, jak se zdánlivě jednoduché činnosti mohou stát okamžiky učení a sdílení. Kromě copů a culíků akce také ilustruje širší vývoj v modelech otcovství, kdy se otcové (konečně) zapojují do každodenních úkolů rodinného života.