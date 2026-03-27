Sportování při 40°C: tento nový trend získává na popularitě

Pohoda
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Ketut Subiyanto / Pexels

Silně se potit v místnosti vyhřáté na 40 °C? Tato myšlenka se může zdát překvapivá… a přesto přitahuje stále více stoupenců. Mezi pohodou, posouváním osobních limitů a novými pocity se jako nová fitness posedlost objevují takzvané „žhavé“ disciplíny.

Když fitness přejde do režimu „intenzivního horka“

Koncept je jednoduchý: provádět fyzickou aktivitu v místnosti vyhřáté na 35 až 40 °C. Tento formát, původně popularizovaný jako „horká jóga“, se značně rozrostl. Dnes můžete vyzkoušet „horký pilates“, posilování svalů nebo dokonce infračervené sezení.

Zejména ve velkých městech se množí specializovaná studia, která těží z touhy po různých sportovních zážitcích. A je třeba říci: trénink v intenzivním horku zcela mění pocity. Nadšenci často popisují pocit hlubšího, téměř obklopujícího úsilí a také úplné ponoření se do svého tréninku. Zde je vaše tělo středem zážitku, v celé své síle a přizpůsobivosti.

Jaké změny ve vašem těle způsobuje teplo

Cvičení v horkém prostředí není bez rizik. Tělesná teplota stoupá, což spouští přirozený mechanismus: pocení. Takto si tělo reguluje teplotu. Toto zvýšení teploty může také vést k pocitu pružnějších svalů, což vysvětluje, proč jsou tyto praktiky obzvláště atraktivní pro fanoušky jógy nebo strečinku.

Pozor však na mylné představy: větší pocení nemusí nutně znamenat „vylučování více toxinů“. Jde primárně o ztrátu vody a minerálů. Jinými slovy, vaše tělo si jednoduše plní svou úlohu udržování rovnováhy. Proto je klíčový bod: hydratace. Před, během a po tréninku není pití vody volitelné; je nezbytné.

Trend podpořený sociálními médii

Současný nárůst popularity těchto disciplín není náhodný. Na TikToku a Instagramu videa „žhavých“ tréninků hromadí zhlédnutí. Tlumené osvětlení, těla v pohybu, lesknoucí se pot: vše je zde pro vytvoření moderní wellness estetiky. Tento obsah propaguje vizi sportu, který je zároveň intenzivní a téměř meditativní.

Uživatele internetu stále více přitahují tyto hybridní zážitky, kombinace fyzické námahy a osobního času. Sport už není jen o výkonu: stává se také prostorem pro opětovné spojení s vlastním tělem, bez tlaku, vlastním tempem.

Opatření, která by se neměla přehlížet

I když je tento trend lákavý, není vhodný pro každého. Horko může pro tělo představovat další zátěž. Odborníci doporučují být obzvláště opatrní, pokud jste citliví na teplo nebo máte určité zdravotní problémy. V některých případech může být před zahájením užitečná lékařská pomoc.

Zásadní je také začít postupně. Nemá smysl se snažit „prosadit za každou cenu“: vaše tělo není stroj, ale cenný spojenec. Naslouchat mu je i nadále nejlepším způsobem, jak bezpečně postupovat. Neobvyklá únava, závratě nebo pocity nepohodlí jsou signály, které je třeba brát vážně. Úprava intenzity, přestávky a věnování pozornosti signálům vašeho těla je zásadní.

Nový způsob uvažování o pohodě

Kromě horka tento trend odráží širší vývoj. Dnes mnoho lidí hledá aktivity, které kombinují pohyb, potěšení a pohodu. „Žhavé“ disciplíny zapadají do této dynamiky: nabízejí smyslovější a pohlcující přístup, kde je vaše tělo ceněno za to, co je schopno cítit a vyjadřovat. Není třeba být dokonalý nebo ultra výkonný. Důležité jsou vaše zkušenosti, vaše pocity, váš způsob, jakým své tělo obýváte.

Cvičení ve 40°C vedru nakonec není povinné, ani zázračné řešení. Je to jedna z mnoha možností, kterou stojí za to prozkoumat, pokud vás láká. Nejdůležitější je vybrat si aktivitu, při které se budete cítit dobře, a zároveň respektovat své tělo a jeho limity.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Toaleta: nový prostor pro duševní zotavení?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Toaleta: nový prostor pro duševní zotavení?

Zdá se, že toaleta slouží pouze jednomu účelu: k vyprázdnění. Neměli byste se tam zdržovat (ledaže byste snědli...

Tento běžný zvyk by mohl ovlivnit zdraví mozku

Spánek je často prezentován jako nezbytný spojenec pro naši pohodu a to je pravda. Podle některých výzkumů však...

Studie uvádí, že pití dvou až tří káv denně může snížit riziko demence.

Káva je jedním z nejkonzumovanějších nápojů na světě. Kromě svých dobře známých stimulačních účinků může hrát roli i...

Špinění rukou: wellness trend, který vyvolává rozruch

Příroda je bezpochyby nejlepším terapeutem na Zemi. Poté, co objímáme stromy v lese, chodíme naboso po měkkých trávnících...

„Pravidlo 18:30“ pro uvolnění stresu: proč tato metoda vyvolává tolik diskusí?

Ve světě, kde stres a neustálé myšlenky často pronikají do večerů, vyniká „pravidlo 18:30“ svou jednoduchostí a účinností....

„Prohrával jsem ještě předtím, než jsem vstoupil do ringu“: tento boxer hovoří o důležitosti mentální síly

Ve sportu často mluvíme o síle, vytrvalosti nebo technice. Ale další prvek může znamenat velký rozdíl: mentální síla....