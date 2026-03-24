Studie uvádí, že pití dvou až tří káv denně může snížit riziko demence.

Káva je jedním z nejkonzumovanějších nápojů na světě. Kromě svých dobře známých stimulačních účinků může hrát roli i v oblasti zdraví mozku. Rozsáhlá studie provedená vědci z Harvardu, MIT a Brigham and Women's University naznačuje, že pití dvou až tří šálků kofeinové kávy denně je spojeno s nižším rizikem demence.
Studie provedená na více než 130 000 lidech
Aby lépe porozuměli vlivu kávy na stárnutí mozku, vědci analyzovali data od více než 130 000 účastníků, kteří byli sledováni po dobu přibližně 43 let. Výsledky byly publikovány ve vědeckém časopise JAMA.
Během tohoto období vědci sledovali konzumační návyky účastníků v oblasti kávy a čaje a také jejich kognitivní zdraví v průběhu času. Analýzy ukázaly, že lidé, kteří pravidelně konzumovali kávu s kofeinem, měli nižší riziko vzniku demence ve srovnání s těmi, kteří pili málo nebo žádnou kávu.
Snížené riziko demence přibližně o 18 %
Podle výsledků studie měli účastníci, kteří pili nejvíce kávy, přibližně o 18 % nižší riziko vzniku demence během sledovaného období. Výzkumníci také pozorovali, že tito účastníci dosahovali v průměru lepších výsledků v určitých kognitivních testech, včetně těch, které hodnotily paměť a rychlost zpracování informací. Výhody se zdály být obzvláště výrazné u jedinců, kteří konzumovali přibližně dva až tři šálky kávy denně.
Možná role kofeinu
Výsledky studie naznačují, že kofein může hrát roli v tomto potenciálním ochranném účinku. Vědci ve skutečnosti nepozorovali stejnou souvislost mezi konzumací bezkofeinové kávy a rizikem demence. Tento rozdíl naznačuje, že určité sloučeniny přítomné v kofeinované kávě, zejména kofein, mohou ovlivňovat zdraví mozku.
Je známo, že kofein působí na centrální nervový systém a blokuje určité receptory zapojené do procesů stárnutí mozku. Vědci však poukazují na to, že přesné mechanismy tohoto účinku je třeba dosud objasnit.
Podobné účinky pozorované u čaje
Studie zkoumala také konzumaci čaje. Vědci zjistili podobnou souvislost mezi mírnou konzumací čaje a nižším rizikem demence. Výsledky konkrétně naznačují, že lidé, kteří pili přibližně jeden až dva šálky čaje denně, zaznamenali také o něco pomalejší kognitivní pokles než ti, kteří ho nepili. Tato pozorování naznačují, že určité látky přítomné v těchto nápojích, jako je kofein nebo některé antioxidanty, mohou pomáhat chránit mozkové funkce.
Souvislost, nikoli důkaz příčinné souvislosti
Navzdory těmto povzbudivým výsledkům vědci zdůrazňují, že jejich studie ukazuje statistickou souvislost, nikoli vztah příčiny a následku. Pozorované výsledky by mohly ovlivnit i další faktory. Například lidé, kteří konzumují kávu, mohou mít odlišné životní návyky, jako je specifická strava, vyšší úroveň fyzické aktivity nebo lepší přístup ke zdravotní péči. Vědci proto znovu opakují, že káva by neměla být považována za jediné řešení pro prevenci demence.
Role životního stylu v kognitivním zdraví
Četné studie ukazují, že zdraví mozku závisí na několika kombinovaných faktorech. Vyvážená strava, pravidelná fyzická aktivita, intelektuální stimulace a zvládání kardiovaskulárních rizikových faktorů hrají důležitou roli v prevenci kognitivního poklesu.
Mírná konzumace kávy by proto mohla být součástí širšího souboru návyků, které jsou prospěšné pro zdraví mozku. Pro výzkumníky tyto výsledky nicméně otevírají zajímavé cesty k lepšímu pochopení souvislostí mezi určitými široce konzumovanými nápoji a stárnutím mozku.