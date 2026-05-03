Menopauza: Tyto 3 překvapivé tipy vám mohou pomoci s nadýmáním

Fabienne Ba.
Během menopauzy se břicho může někdy zdát nafouklé, těžší nebo citlivější než dříve. Tyto změny jsou běžné a neznamenají, že vaše tělo „nefunguje správně“. Dobrou zprávou je, že několik jednoduchých kroků vám obvykle může pomoci znovu získat větší pohodlí v každodenním životě, bez tlaku nebo zázračných slibů.

Proč se žaludek mění během menopauzy?

Menopauza je doprovázena významnými hormonálními změnami, včetně poklesu estrogenu a progesteronu. Tyto změny mohou ovlivnit trávení, vyprazdňování a způsob, jakým tělo ukládá tuk. V důsledku toho některé ženy pociťují zvýšenou plynatost, zpomalené trávení nebo pocit nadýmání.

Svou roli může hrát i stres. Během tohoto přechodného období není neobvyklé pociťovat únavu, psychickou zátěž nebo úzkost. Když je nervový systém pod napětím, dýchání se někdy stává mělčím, břišní svaly napjaté a trávicí potíže se mohou zdát výraznější. Cílem tedy není „napravit“ žaludek, ale jemně ho podpořit.

Akce č. 1: Chůze a dýchání nosem

Jednoduchým a často podceňovaným prvním krokem je jemná procházka po jídle v kombinaci s vědomým dýcháním nosem. Konkrétně se choďte 10 až 15 minut, nadechujte a vydechujte nosem. Při výdechu můžete jemně vtahovat břicho, aniž byste ho tlačili silou.

Tento pohyb pomáhá bránici pohybovat se volněji. Tento velký dýchací sval funguje trochu jako přirozená vnitřní masáž: stimuluje trávicí systém, zlepšuje krevní oběh a může podpořit uvolňování plynů. Významným bonusem je, že chůze také pomáhá snižovat psychický stres.

Akce č. 2: „břišní vakuum“ v komfortní verzi

„Břišní vakuum“, které je na sociálních sítích často prezentováno z estetických důvodů, lze použít i jinak: jako jemné dechové cvičení pro opětovné propojení hlubokých břišních svalů. Princip je jednoduchý:

  • Nadechněte se nosem a nechte břicho uvolnit.
  • Pomalu vydechujte a postupně vtahujte břicho dovnitř.
  • Udržujte tento pocit několik sekund bez bolesti nebo nepříjemné blokády.
  • Uvolněte se a klidně začněte znovu.

Toto cvičení zapojuje hluboké svaly středu těla a může podpořit trávení jemnou stimulací břišní oblasti. Cílem není nikdy vtáhnout břicho, abychom vypadali štíhlejší, ale lépe dýchat a obnovit vnitřní pohyblivost.

Pokud máte srdeční onemocnění, vysoký krevní tlak nebo jste nedávno podstoupili operaci, je nejlepší se před zahájením tohoto cvičení poradit se zdravotníkem.

Krok č. 3: Samomasáž břicha

Váš žaludek miluje jemnost. Samomasáž břicha může pomoci uvolnit napětí a podpořit trávení. Lehněte si nebo si lehněte do pohodlné polohy. Položte si teplé ruce na břicho a poté provádějte pomalé krouživé pohyby ve směru hodinových ručiček kolem pupku.

Tlak by měl zůstat lehký a příjemný. Tento malý rituál může podpořit pocit klidu, snížit břišní napětí a zlepšit vnímání těla. Jinými slovy, s břichem se znovu spojíte s laskavostí, spíše než tím, že mu budete klást odpor.

Stručně řečeno, tyto tři přístupy – dýchací procházky, břišní dýchání a samomasáž – mohou společně působit na podporu relaxace, trávení a pohodlí. Nenahrazují zdravý životní styl: dostatečnou hydrataci, stravu přizpůsobenou vašim tolerancím, pravidelné cvičení, regenerační spánek a v případě potřeby lékařskou pomoc. A především není co „opravovat“. Nafouklé břicho během menopauzy není ani selhání, ani chyba. Je to živé tělo, které prochází přirozenou hormonální transformací.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Cviky na břicho pro ženy: 6 cviků pro zpevnění svalů bez vybavení doma

