Menopauza: Tyto 3 překvapivé tipy vám mohou pomoci s nadýmáním

Během menopauzy se břicho může někdy zdát nafouklé, těžší nebo citlivější než dříve. Tyto změny jsou běžné a neznamenají, že vaše tělo „nefunguje správně“. Dobrou zprávou je, že několik jednoduchých kroků vám obvykle může pomoci znovu získat větší pohodlí v každodenním životě, bez tlaku nebo zázračných slibů.
Proč se žaludek mění během menopauzy?
Menopauza je doprovázena významnými hormonálními změnami, včetně poklesu estrogenu a progesteronu. Tyto změny mohou ovlivnit trávení, vyprazdňování a způsob, jakým tělo ukládá tuk. V důsledku toho některé ženy pociťují zvýšenou plynatost, zpomalené trávení nebo pocit nadýmání.
Svou roli může hrát i stres. Během tohoto přechodného období není neobvyklé pociťovat únavu, psychickou zátěž nebo úzkost. Když je nervový systém pod napětím, dýchání se někdy stává mělčím, břišní svaly napjaté a trávicí potíže se mohou zdát výraznější. Cílem tedy není „napravit“ žaludek, ale jemně ho podpořit.
Akce č. 1: Chůze a dýchání nosem
Jednoduchým a často podceňovaným prvním krokem je jemná procházka po jídle v kombinaci s vědomým dýcháním nosem. Konkrétně se choďte 10 až 15 minut, nadechujte a vydechujte nosem. Při výdechu můžete jemně vtahovat břicho, aniž byste ho tlačili silou.
Tento pohyb pomáhá bránici pohybovat se volněji. Tento velký dýchací sval funguje trochu jako přirozená vnitřní masáž: stimuluje trávicí systém, zlepšuje krevní oběh a může podpořit uvolňování plynů. Významným bonusem je, že chůze také pomáhá snižovat psychický stres.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Akce č. 2: „břišní vakuum“ v komfortní verzi
„Břišní vakuum“, které je na sociálních sítích často prezentováno z estetických důvodů, lze použít i jinak: jako jemné dechové cvičení pro opětovné propojení hlubokých břišních svalů. Princip je jednoduchý:
- Nadechněte se nosem a nechte břicho uvolnit.
- Pomalu vydechujte a postupně vtahujte břicho dovnitř.
- Udržujte tento pocit několik sekund bez bolesti nebo nepříjemné blokády.
- Uvolněte se a klidně začněte znovu.
Toto cvičení zapojuje hluboké svaly středu těla a může podpořit trávení jemnou stimulací břišní oblasti. Cílem není nikdy vtáhnout břicho, abychom vypadali štíhlejší, ale lépe dýchat a obnovit vnitřní pohyblivost.
Pokud máte srdeční onemocnění, vysoký krevní tlak nebo jste nedávno podstoupili operaci, je nejlepší se před zahájením tohoto cvičení poradit se zdravotníkem.
Krok č. 3: Samomasáž břicha
Váš žaludek miluje jemnost. Samomasáž břicha může pomoci uvolnit napětí a podpořit trávení. Lehněte si nebo si lehněte do pohodlné polohy. Položte si teplé ruce na břicho a poté provádějte pomalé krouživé pohyby ve směru hodinových ručiček kolem pupku.
Tlak by měl zůstat lehký a příjemný. Tento malý rituál může podpořit pocit klidu, snížit břišní napětí a zlepšit vnímání těla. Jinými slovy, s břichem se znovu spojíte s laskavostí, spíše než tím, že mu budete klást odpor.
Stručně řečeno, tyto tři přístupy – dýchací procházky, břišní dýchání a samomasáž – mohou společně působit na podporu relaxace, trávení a pohodlí. Nenahrazují zdravý životní styl: dostatečnou hydrataci, stravu přizpůsobenou vašim tolerancím, pravidelné cvičení, regenerační spánek a v případě potřeby lékařskou pomoc. A především není co „opravovat“. Nafouklé břicho během menopauzy není ani selhání, ani chyba. Je to živé tělo, které prochází přirozenou hormonální transformací.