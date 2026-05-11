Proč jsou ženy často citlivější na chlad než muži

Je to klasický každodenní jev: zatímco někteří lidé popadnou deku, jiní otevřou okno a prohlásí: „Je tu tak útulno!“ A na rozdíl od všeobecného přesvědčení tento rozdíl ve vnímání zdaleka není pouhý rozmar. Věda ukazuje, že ženy skutečně cítí zimu častěji než muži… z velmi reálných důvodů.
Příběh o svalech a horku
Tělo přirozeně produkuje teplo prostřednictvím metabolické aktivity. Svalová hmota hraje v tomto procesu významnou roli. Ženy však při stejné hmotnosti mají v průměru méně svalové hmoty než muži. V důsledku toho jejich těla obecně produkují o něco méně tepla. To je umocněno často nižším bazálním metabolismem. Podle údajů zveřejněných serverem The Conversation je průměrný metabolismus mužů přibližně o 23 % vyšší.
V praxi to znamená, že mužské tělo spaluje energii rychleji… a denně vytváří více tepla. Nejde tedy o „sílu vůle“ ani o psychický odpor: jde jednoduše o normální biologický rozdíl.
Proč ruce a nohy rychleji ochlazují?
Hormony také hrají významnou roli v této citlivosti na chlad. Estrogen a progesteron ovlivňují krevní oběh a podporují vazokonstrikci: malé krevní cévy v blízkosti kůže se stahují, zejména v končetinách. V důsledku toho se do rukou, nohou a uší dostává méně teplé krve a rychleji se ochlazují.
Studie provedená Univerzitou v Utahu a publikovaná v časopise The Lancet dokonce zjistila, že ruce žen byly v průměru o 3 °C chladnější než ruce mužů. Zajímavé je, že jejich tělesná teplota je ve skutečnosti o něco vyšší. Právě tento kontrast mezi zachovaným teplem tělesného jádra a chladnějšími končetinami zvýrazňuje pocit chladu.
Pocity, které se mění v závislosti na období
Vnímání chladu se může také měnit v průběhu menstruačního cyklu. Po ovulaci se hladina progesteronu zvyšuje, což mírně zvyšuje tělesnou teplotu. Tento rozdíl může způsobit, že se okolní vzduch jeví jako chladnější, a tím se pocit chladu zesiluje.
Těhotenství, menopauza nebo určité hormonální léčby mohou toto vnímání také změnit. Jinými slovy, je docela možné, že jeden den teplotu perfektně snášíte... a o pár dní později potřebujete pro stejný údaj teploměru silný svetr.
V kanceláři není termostat vždy neutrální
Biologie nevysvětluje všechno. Historie teplotních standardů také hraje překvapivou roli. Po dlouhou dobu se teplotní standardy v kancelářích v 60. letech 20. století počítaly na základě průměrného metabolismu dospělého muže. V důsledku toho bylo mnoho pracovních prostor navrženo tak, aby byly vhodnější pro muže než pro ženy.
Není tedy divu, že se někteří lidé během schůzek třesou, zatímco jiní považují klimatizaci za „dokonalou“. Dnes mnoho společností začíná přehodnocovat svá nastavení, aby lépe zohledňovala rozdíly v tepelném komfortu.
Ne, to není omluva pro sexistické poznámky.
Pochopení, že ženy jsou často citlivější na chlad, by nikdy nemělo být používáno k podněcování klišé nebo posměšných poznámek. Fráze jako „ženám je vždycky zima“, „skutečnému muži nikdy není zima“ nebo „přestaňte být tak křehcí“ vycházejí ze zastaralých stereotypů. Pocit chladu nemá nic společného s odvahou, silou ani charakterem.
Každé tělo funguje jinak a potřeba svetru navíc není ani slabost, ani přehánění. Schopnost naslouchat svým fyzickým pocitům, aniž byste je ospravedlňovali, také přispívá k pohodě a sebeúctě.
Když se chlad může stát signálem
Ve většině případů je pocit chladu zcela normální, ale pokud se pocit chladu stane velmi intenzivním nebo je doprovázen výraznou únavou, závratěmi, velmi bledou kůží nebo namodralými nehty, může být užitečné poradit se s lékařem. Některé stavy, jako je anémie nebo poruchy štítné žlázy, mohou citlivost na chlad zvýšit.
Mezitím se není co stydět za to, když si zvýšíte teplotu, vytáhnete si silné ponožky nebo si necháte svůj oblíbený svetr přehozený přes ramena. Někdy vaše tělo prostě přesně ví, co potřebuje.