Proč se některým lidem po opalování objevují pupínky?

Užíváte si první sluneční paprsky a přesto o několik hodin nebo dní později vaše pokožka reaguje malými pupínky nebo červenými skvrnami. Buďte ujištěni, že tento jev je běžný, obecně neškodný a má dokonce i specifický název: polymorfní světelná erupce (PLE). Pochopení toho, co se děje, vám umožní lépe pečovat o svou pleť a klidněji si užívat léto.
Lucit, tato velmi běžná sluneční reakce
Pokud se po slunění objeví skvrny, nejčastější příčinou je polymorfní světelná erupce (PLE), známá také jako světelná vyrážka. Projevuje se jako malé, červené, někdy vyvýšené léze, často doprovázené svěděním. Nejvíce postiženými oblastmi jsou hrudník, krk, paže a nohy, protože jsou jako první vystaveny slunci.
Tato reakce se obvykle objevuje několik hodin až několik dní po expozici, zejména na jaře nebo začátkem léta, kdy si kůže ještě nezvykla na UV záření. Postihuje značnou část populace, zejména lidi se světlou pletí, ženy a osoby mladší 30 let.
Pleť, která reaguje na slunce až příliš silně
Sluneční vyrážka je spojena s neobvyklou imunitní reakcí na ultrafialové paprsky, zejména UVA. Jednoduše řečeno, kůže „interpretuje“ slunce jako agresivní signál a spouští zánětlivou reakci.
Tento mechanismus odpovídá formě opožděné přecitlivělosti. I když věda tento mechanismus dosud plně neobjasnila, předpokládá se, že určité hormonální faktory by mohly vysvětlovat, proč jsou ženy postiženy více. Dobrou zprávou je, že se kůže často adaptuje postupně: při opakovaném vystavení se stává méně reaktivní a vzplanutí se stávají méně častými.
Světelná erupce, která není vždy vyvolána sluncem: další možné příčiny
Ne všechny vyrážky vyvolané sluncem jsou způsobeny polymorfní světelnou erupcí (PLE). V některých případech se může jednat o reakci dříve známou jako „mallorské akné“. Ta byla spojována s interakcí mezi UV zářením a určitými složkami starších opalovacích krémů. I když se složení od té doby vyvinula, stále mohou hrát roli i další faktory. Teplo, pocení nebo příliš hutné produkty mohou ucpávat póry a podporovat vznik vyrážek.
Slunce navíc někdy vytváří dojem „čistší“ pleti tím, že dočasně vysušuje nedokonalosti pleti. Poté se však může objevit rebound efekt, který vytváří dojem, že se nedokonalosti pleti vracejí s pomstou.
Jak pečovat o svou pleť, aniž byste se připravovali o slunce
Přijetí několika jednoduchých kroků může skutečně znamenat změnu.
- Postupné působení umožňuje pokožce jemně se přizpůsobit. Jakmile se oteplí, je nejlepší se vyhnout dlouhým a intenzivním sezením.
- Širokospektrální ochrana před sluncem, ideálně SPF 50+, pomáhá omezit reakce.
- Nekomedogenní textury jsou také prospěšné pro udržení pohodlné a vyvážené pleti.
- Lehké, zakrývající oblečení může také poskytnout skutečnou oporu při delším vystavení tělu.
Sluneční vyrážka je obvykle dočasná a neškodná. Pokud jsou však reakce intenzivní, opakované nebo nepříjemné, může dermatolog poskytnout vhodná a personalizovaná řešení.
V konečném důsledku není výskyt akné po slunění ani neobvyklý, ani ostudný. Je to prostě způsob, jakým se vaše pleť komunikuje a chrání. Vaše pleť je živá, reaktivní, někdy citlivá a to je součástí její přirozenosti. Klíčem je pečovat o ni jemně, bez odsuzování a naučit se rozpoznávat její potřeby.