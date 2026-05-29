Odřená stehna: úlevu by mohl poskytnout roztok proti podráždění

Léa Michel
V horku je odření mezi stehny běžným letním problémem a pro mnohé skutečnou zkouškou. Dobrou zprávou je, že několik jednoduchých řešení může toto podráždění zmírnit.

Problém, který je mnohem častější, než si myslíte.

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení není odření stehen jen otázkou hmotnosti nebo velikosti: roli hraje i tvar těla a typ pleti. Tento jev je ve skutečnosti poměrně běžný; zažívá ho mnoho žen a imunní nejsou ani muži. Není tedy třeba se cítit provinile: je to běžná nepříjemnost, která postihuje všechny typy postav.

Někdy bolestivé následky

Opakované tření může vést k několika problémům: podráždění, zarudnutí, zánětu a dokonce i malým pupínkům nebo odření. To je často doprovázeno pocitem pálení a svědění, který je obzvláště nepříjemný při chůzi, běhu nebo v horkém počasí. Letní pocení, které změkčuje a oslabuje kožní bariéru, problém jen zhoršuje.

Řešení proti podráždění: balzám a obvazy

Nejúčinnější řešení? Produkty proti odření. K dostání jako balzám nebo tyčinka, vytvářejí ochranný film, který umožňuje hladký klouzání pokožky a snižuje podráždění; měly by se aplikovat před cvičením a znovu aplikovat dle potřeby. Další oblíbenou možností jsou pásky proti odření, nazývané také „straps“, široké elastické pásky nošené kolem každého stehna, ideální pod sukni nebo šaty. Podobnou ochranu nabízejí i přiléhavé cyklistické kraťasy a legíny. A konečně, savý pudr pomáhá udržovat pokožku suchou: volte raději produkty na bázi kukuřičného škrobu než mastku.

Pár dalších reflexů

Každý den je nejlepší udržovat pokožku suchou, volit prodyšné tkaniny, udržovat ji dobře hydratovanou (méně slaný pot je méně dráždivý) a pravidelně používat hydratační krém. U již podrážděné pokožky mohou úlevu poskytnout zklidňující přípravky, například s obsahem aloe vera. Pokud si všimnete jakýchkoli známek infekce, stále se doporučuje konzultace s lékařem.

Odření stehen zdaleka není nevyhnutelné, ale dá se snadno zvládnout správnými kroky. Díky ochrannému balzámu, páskům proti odření a vhodnému oblečení se léto konečně může stát synonymem pro pohodlí, ať už máte jakoukoli postavu.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Tento často kritizovaný zvyk je ve skutečnosti formou meditace.

